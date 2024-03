Alba Carrillo deja al descubierto la traición de un fiel de Ana Rosa Quintana

El que fuera uno de sus fieles escuderos durante su etapa como colaboradora en “Ya es mediodía” se presenta ahora como uno de los grandes traidores durante su despido de Telecinco.

Alba Carrillo ha conseguido volver al foco mediático tras su fulminante despido de Mediaset. La modelo pasó a formar parte de la lista de vetados de la cadena, el pasado mes de abril, sumándose a otros rostros como Rocío Carrasco, Antonio David y Rocío Flores o Kiko Rivera, entre otros.

Tan sólo unos meses antes, la que era una de las colaboradoras estrellas del universo Telecinco y autora de algunos de sus mayores picos de audiencia, protagonizaba uno de sus escándalos más sonados al compartir una supuesta relación amorosa con otro de los “elegidos”, el ex concursante de Supervivientes, Jorge Pérez, con el que aseguró tener una noche de pasión tras una fiesta celebrada por Unicorn Content.

Siempre en el foco mediático

Tan solo unos meses más tarde, la ex mujer de Feliciano López, que ha vuelto a la pequeña pantalla de la mano de TVE, primero como concursante de Bake Off y ahora como colaboradora de Mañaneros, ha vuelto a abrir la caja de los truenos al recordar su paso por la cadena de Fuencarral, haciendo un repaso a cada uno los que estaban en su círculo de confianza.

La hija de Lucía Pariente se convirtió en una de las tertulianas más polémicas llegando a protagonizar disputas hasta con Jorge Javier Vázquez, con quien no tiene relación y reconoce, ya estaría dispuesta a entablar una conversación: “Me encantaría poder hablar con él. Somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos un pensamiento muy igual. Y al final, cuando nos desunimos, ganan los otros. Y hemos podido ver que pasa eso", ha explicado en Superlativas, el pódcast de Carlota Corredera.

Una conversación en la que Carrillo nombra también a una de sus mayores decepciones: “Sí me he llevado decepciones, por ejemplo, Miguel Ángel Nicolás, aunque le quiero mucho y sé que retomaremos, pero he necesitado un tiempo para respirar porque sé que en muchos momentos él me ha apoyado, pero me podía haber dado un aviso de que ya se estaba escuchando que yo me iba a quedar sin trabajo. A final de mes yo tengo los mismos gastos. Así me habría hecho a la idea y habría buscado soluciones», asegura la colaboradora de De Corazón.

"Me encantaría tener una charla con él. Nos vimos en el juzgado (cuando denunció a Mediaset España y llegaron a un acuerdo). Vino a saludarme. Me dijo: 'Te llamo...'. Es una persona importante para mí", añadía la que fuera concursante de Supermodelo en Cuatro.