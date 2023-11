La sorprendente y dura confesión de Gisela sobre su embarazo a sus 44 años

La cantante ha hablado sobre el tan esperado embarazo que ha logrado después de 5 años intentándolo y ha hecho una sorprendente y dura confesión en el programa "Y ahora Sonsoles".

La cantante Gisela está atravesando uno de sus momentos personales más felices. Hace algunas semanas, la exconcursante de "Operación Triunfo" anunciaba en una exclusiva a la revista ¡Hola! que estaba embarazada de su primer hijo. Un hecho que le había costado mucho tiempo conseguir y sobre el que ha hablado recientemente en el programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gisela (@giselaoficial)

Y es que Gisela a conseguido quedarse embarazada a sus 44 años, pero lo ha hecho tras un largo y difícil proceso que ha provocado que el embarazo que tiene sea de alto riesgo, algo sobre lo que habló en el programa de Antena 3.

Gisela logra quedarse embarazada tras 5 años intentándolo

La cantante ha confesado el largo y duro proceso por el que ha tenido que atravesar hasta conseguir quedarse embarazada, un proceso que ha durado 5 años y por el cuál todavía no quiere ilusionarse: "Me siento afortunada por haberlo conseguido, pero es un embarazo de riesgo. Me preocupa y me da miedo. No quiero saber ni el sexo del bebé por no encariñarme. Me da miedo hacerme ilusiones, aunque todo parece que está bien encaminado".

Y es que la decisión de Gisela de ser madre llegaba hace 5 años, aunque la cantante ha admitido que no fue algo que le sucedió desde joven, sino que apareció con el paso de los años: "De repente te viene un instinto que no esperas, tienes una pareja y quieres formar una familia. Entonces sí se convirtió en una de mis ilusiones".

Una vez tomada la decisión, la cantante y su pareja trataron de quedarse embarazados por el método tradicional, lo que provocó que Gisela sufriera dos abortos a sus 39 años. Después, los médicos les recomendaron que probaran otros métodos, como la fecundación in vitro, un método que finalmente dio resultado tras 5 intentos de extraer óvulos para fecundarlos: "De todos los óvulos que me extrajeron, solo era viable con este. Era un todo o nada".

La cantante considera que compartir su experiencia para lograr ser madre puede servir de ayuda a muchas mujeres, tanto jóvenes como mayores, y que estas deberían estar más informadas de cómo funciona su cuerpo: "Tendríamos que hacer más estudios de reserva ovárica. Es algo que no nos recomiendan cuando vamos al ginecólogo, pero yo animo a ello y a congelar los óvulos, aunque no se quiera ser madre. Luego el pensamiento igual cambia, y ya es tarde".