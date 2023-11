Carmen Lomana estalla tras llamar "gorda" a una ex de Telecinco, hoy en Antena 3

La celebrity se ha visto inmersa en tal escándalo con su compañera de programa y de cadena que lo ha intentado todo sin éxito y ahora ha decidido cambiar totalmente de actitud.

El comentario de Carmen Lomana en Espejo Público sobre el físico de Pilar Vidal sigue dando mucho de qué hablar. Lejos de acercar posturas, la periodista sigue sosteniendo que su compañera la llamó "gorda", pero harta de que la acusen de gordofobia la socialité ha dado su versión de los hechos y ha acusado a su compañera de programa de hacer un espectáculo de un incidente entre ambas que sucedió fuera de cámaras y que ambas vivieron de manera muy diferente.

Esto ha sucedido hoy en #EspejoPublico; Carmen Lomana llamando gorda a Pilar Vidal



Totalmente de acuerdo con las palabras de Pilar



pic.twitter.com/ecQZ7BnUjx — M 📺 (@casasola_89) October 26, 2023

Así, después de que Pilar revelase en el magacín Antena 3 que ha recibido muestras de apoyo de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez tras el ataque de Lomana, ésta ha pasado al ataque. Lejos de disculparse, se ha reafirmado en que "tanta grasa no es buena" y ha asegurado que España "se ha perdido a una gran actriz" con su nueva archienemiga, a la que ha acusado de dramatizar lo sucedido entre ambas.

"Ya no puedo más de ver desde en todo los sitios que Carmen Lomana ha llamado gorda a Pilar Vidal. Eso no es cierto, eso está sustentado en una mentira como una casa. En la reunión antes de entrar en plató se habló de que iban a participar dos personas con sobrepeso para debatir sobre este tema; y yo dije: A mí objetivamente lo que me parece es que tener exceso de grasa y peso no es bueno para la salud" ha explicado Carmen en sus redes sociales, revelando que fue entonces cuando Pilar la miró y ella, "por educación", se disculpó por si le habían molestado sus palabras. "Nunca le dije "Pilar estás gorda", ni se me ocurriría. Puede estar como le de la gana. Luego en el plató se montó el numerito y no me imaginaba que iba a hacer eso" ha dejado claro.

Carmen Lomana acusa a Pilar Vidal de ser "cruel" con ella

Una polémica sobre la que Lomana ha vuelto a pronunciarse con contundencia, tachando a excolaboradora de Sálvame de Telecinco de haber sido "cruel conmigo en muchas cosas". "He ido a darle un abrazo y pedirle disculpas de nada, que de qué me tengo que disculpar porque yo no la he llamado gorda como ella dice" se ha reafirmado, mostrando su desconfianza ante su compañera, a la que acusa de generar este enfrentamiento: "Siempre noté que no me podía ver, lo sentí hace mucho tiempo, cuando fuimos a Dominicana, no la conocía y la noté que estaba así".

"Yo no estoy enfadada y no está roto nada. Me da igual porque no forma parte de mi vida, pero no voy a seguir aguantando que me estén poniendo como algo que no he dicho" ha advertido, dejando entrever que no se va a callar y piensa defender hasta el final que ella no llamó gorda a Pilar Vidal y su compañera está haciendo un drama al que no piensa dar mayor importancia.