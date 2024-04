Shakira anuncia su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Festival de Coachella 2024, marcando su regreso triunfante a los escenarios mundiales después de su gira en 2018.

La tendencia de anunciar giras mundiales parece estar en aumento; Si hace poco fue la cantante brasileña Anitta , ahora es el turno de Shakira.

Shakira Anuncia Gira Mundial en Coachella 2024

En una noche inolvidable en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella , específicamente el viernes 12 de abril de 2024, la carismática Shakira cautivó a la multitud con su presencia y dos anuncios emocionantes. Primero, hizo una entrada sorpresa en el escenario, seguida de una revelación que dejó a todos boquiabiertos: ¡una gira mundial estaba en el horizonte!

El momento estelar

Con su estilo inconfundible y su magnetismo natural, Shakira se apoderó del escenario vistiendo un atuendo que irradiaba su energía contagiosa. Interpretando "La Fuerte", su colaboración con Biza, y luego deleitando a la audiencia con "BZRP Music Sessions, Vol. 53", demostró una vez más por qué es una de las artistas más admiradas del mundo.

“Buenas noches, Coachella. Esto es increíble” , saludó a la multitud con una sonrisa que iluminaba el lugar. “Gracias, Bizarrap, por invitarme. La verdad, es un honor estar aquí con este público, contigo, que eres mi colega, mi amigo”.

La gran revelación

Tras una actuación electrizante junto a Bizarrap , Shakira compartió una noticia que emocionó a todos los presentes.

Con un brillo en los ojos y una emoción palpable en su voz, anunció: “Hoy no puedo contenerme. Biza, me voy de niña . Me embarco en un viaje que comenzará aquí, en noviembre de este año. No puedo esperar para llevar mi música a todos ustedes alrededor del mundo. ¡Es un sueño hecho realidad!”.

El comienzo de un nuevo capítulo

Con las palabras "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" e iluminando la pantalla detrás de ella, Shakira declaró oficialmente el inicio de una nueva era en su carrera. Este anuncio marcó su regreso triunfante a los escenarios mundiales después de su exitosa gira El Dorado en 2018.

Las palabras de Shakira

La superestrella mundial hizo una aparición sorpresa como invitada en el festival de música de Indio, California, el viernes 12 de abril durante la presentación de Bizarrap para interpretar dos canciones juntas y anunciar su próxima gira mundial.

“¡Estoy muy feliz de anunciar finalmente que la GIRA MUNDIAL DE LAS MUJERES YA NO LLORAN está en marcha! ¡No puedo esperar a volver al escenario para festejar y celebrar con mi manada de lobos! 🐺”,

Escribió la cantante de “She Wolf” en Instagram luego de su aparición sorpresa. “Las fechas se acercan pronto: regístrese para obtener información/acceso de preventa ahora. ¡Auuuuuuuu! #LMYNLWT”

Un viaje de sanación

"La Fuerte" y "BZRP Music Sessions, Vol. 53" son más que simples canciones; son testimonios de un viaje de sanación. Shakira compartió su proceso de duelo y aceptación, destacando la importancia de enfrentar cada etapa emocionalmente desafiante con valentía y honestidad.

Un futuro brillante

Con la emoción palpable en el aire y el entusiasmo de los fans resonando en todo el mundo, el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour promete ser un evento imperdibl e. Shakira está lista para llevar su música, su pasión y su espíritu inquebrantable a cada rincón del planeta, recordándonos a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la música tiene el poder de sanar y unir a las personas.

Este nuevo capítulo en la vida de Shakira promete ser una experiencia emocionante tanto para ella como para sus fans, que esperan con ansias cada momento de este viaje musical sin igual.

Con este nuevo proyecto, Shakira demuestra una vez más su compromiso con su ar te y con sus seguidores, prometiendo ofrecer un espectáculo que quedará grabado en la memoria de todos los que tengan el privilegio de presenciarlo.

Su pasión, su talento y su inquebrantable espíritu creativo continúan inspirando a millones en todo el mundo, y el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour seguramente será otro hito en la legendaria carrera de esta icónica artista.

La noticia de la próxima gira ha generado una ola de entusiasmo entre los seguidores de Shakira en todo el mundo . En las redes sociales, los fans expresan su emoción y anticipación , compartiendo mensajes de apoyo y preparándose para lo que promete ser una experiencia inolvidable. Las expectativas están en su punto más alto, con la esperanza de que el L as Mujeres Ya No Lloran World Tour supere todas las expectativas y deje una marca indeleble en la historia de la música.

La chica de fondo me representa JAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/tStIL1wdda – shakira supermacy (@EspanaShakifans) 14 de abril de 2024

Con cada detalle cuidadosamente planeado y cada canción seleccionada con mimo, Shakira está lista para llevar a su audiencia en un viaje emocional que abarca desde la euforia hasta la reflexión. Su música ha trascendido fronteras y ha tocado corazones en todo el mundo, y este tour es una oportunidad para celebrar ese poder unificador de la música.

