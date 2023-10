Cristina Pedroche responde a las críticas por la decisión que toma con su hija

La presentadora ha recibido muchas críticas en redes sociales por una decisión que ha tomado con su hija y ha decidido responder a todos sus 'haters'.

Cristina Pedroche es una de esas famosas que está más que acostumbrada a lidiar con las críticas. Desde que se adentrara en el mundo de la televisión ha visto como todo lo que hacía era observado con lupa y criticado, y ahora que ha sido madre esas críticas no han cesado lo más mínimo, todo lo contrario.

Desde el nombre que ella y Dabiz Muñoz escogieron para su hija, hasta el orden de los apellidos e incluso una foto de la propia Cristina semanas después de dar a luz, todos los movimientos de la vallecana han sido comentados y criticados en redes sociales. Pero parece que la presentadora de "Password" se ha cansado de leer críticas y, ante las últimas que ha recibido, ha decidido responder a sus 'haters'.

Cristina Pedroche dice basta ante las críticas

En esta ocasión ha sido la forma en la que Cristina Pedroche da el pecho a su hija la que ha provocado una oleada de críticas contra la presentadora. Pedroche subía hace unos días una fotografía a sus redes sociales en la que mostraba como da de comer a la pequeña Laia, aunque hubo un detalle que llamó mucho la atención de sus seguidores, que la presentadora aparecía muy tapa en la foto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Ese detalle fue el que provocó que numerosas personas llamaran hipócrita a la presentadora señalando que "no se puede enseñar todo en Nochevieja y dar el pecho cubierta" o mostrándose sorprendidos por el hecho de que diera el pecho tapada. Cristina Pedroche quiso defenderse mostrando la contestación que dio a una seguidora que apuntaba que "¿si no fueras una figura pública te taparías igual?".

"Si no tuviera 100 ojos mirándome y móviles con cámara para sacarme la foto de la teta y de la niña, claro que no me taparía" contestaba Cristina a la seguidora. Una contestación que publicó en sus redes sociales y con las que aprovechó para responder al resto de críticas: "Creo que es bastante obvio. Como también puedo decidir un día ponerme un vestido transparente y otro día uno de cuello alto. Porque es mi cuerpo y solo yo decido".

Ser madre de nuevo, en los planes de Cristina Pedroche

A pesar de las incesantes críticas a las que se está enfrentando la presentadora, Cristina Pedroche no tiene ninguna duda y ha asegurado que le gustaría volver a ser madre. "Ahora me gusta ser madre, pues quiero ocho hijos. Bueno, ocho a lo mejor no, pero una hermanita si me gustaría darle. Eso sí, todo chicas", explicaba Pedroche hace varios días en su regreso como colaboradora a "Zapeando" en La Sexta. Aunque también avisó de que esos planes para volver a ser madre tendrán que esperar al menos uno o dos años.