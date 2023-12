El ex de Chenoa habla: cuenta la verdad de su ruptura y 'machaca' a la cantante

Miguel Ángel Encimas explica los motivos reales del fracaso de su relación y, ojo, porque no existen terceras personas. Los problemas vienen s por el carácter de ella y peleas domésticas.

Chenoa tiene una amplia colección de ex. Públicamente conocimos su primera relación con David Bisbal, pero hasta la fecha han sido muchas las relaciones que hemos conocido a la cantante, y que han terminado en boda, pero el denominador común ha sido el fracaso, la ruptura final.

La cantante catalana está triunfando actualmente como presentador de la nueva edición del programa que le dio la fama, Operación Triunfo (que emite Amazon) y prepara nuevo disco... y en estas está cuando su ex marido, Miguel Ángel Encimas, ha roto su silencio y ha hablado de los motivos reales de su ruptura. Y no ha dejado precisamente bien a la cantante porque habla abiertamente de difícil convivencia con ella y, además, la pinta de mala en la ruptura porque asegura que él quiere intentarlo de nuevo, algo que ella descarta.

Les contamos, la principal causa de la separación la encontramos en los problemas de convivencia. Aunque se llegó a hablar de la existencia de terceras personas, parece que los problemas entre ellos surgieron a raíz de su incompatibilidad laboral y sus continuas desavenencias domésticas, tal y como recoge Chic.

La cantante y el médico se casaron en verano de 2022 en una discreta ceremonia celebrada en Mallorca que reunió a familia, amigos y ex compañeros de Operación Triunfo. Entonces aseguraron estar muy enamorados y deseando comenzar una vida juntos que hace unos meses se rompió definitivamente.

Ella es la 'mala'

Aunque Miguel Ángel Encinas trató de reconquistar a su mujer, parece que ella tenía clara su decisión de no seguir adelante. "Ha hecho varios intentos de acercamiento, pero ella no parece estar muy receptiva. Le gustaría reconciliarse con Chenoa", explicaron esta semana en el programa de Antena 3, Y ahora Sonsoles. "Cuando lo dejaron, ninguno de los dos cerró la puerta a retomar la relación. Sin embargo, aún no ha llegado el momento", añadieron.

El médico traslada a su entorno más cercano que las discusiones se desencadenaron por la incompatibilidad de sus profesiones: "Ha sido la dificultad de cuadrar sus agendas el motivo de su separación". No obstante, la separación ha sido en buenos términos, algo que han demostrado públicamente con el intercambio mensajes en las redes sociales pese a no estar juntos.