'OT' cierra su primera gala con el chándal de Chenoa y una dolorosa nominación

Los ocho primeros dúos, las primeras valoraciones, el primer favorito, los primeros nominados y la complicidad de la presentadora con los concursantes fueron los grandes protagonistas.

Este lunes Amazon Prime ofrecía en directo la Gala 1 de OT 2023 en esta nueva etapa. Y, como no podía ser de otra manera, esta comenzó con el agradecimiento de Chenoa por una semana "llena de apoyo" a su nueva labor como presentadora y acabó con su complicidad hacia los dos primeros nominados: Suzete y Lucas, quien recibió una valoración un tanto dura y dolorosa que le impidió cruza la pasarela. El jurado, formado por Concha Buika, Pablo Rouss y Cris Regatero, contó con la compañía de una repetidora: Natalia Jiménez. Quien también volvería a pisar el escenario del talent sería Nía, la flamante ganadora de la última edición, que obsequió a los presentes y a la audiencia con su actuación.

Esta primera gala, además de regalarnos los primeros ocho dúos, inauguró las nominaciones y la elección del favorito, quien se salvaría de estar en la diana de los jueces. Paul, con un 20,8% de los apoyos sería el primero en cruzar la pasarela. Pero, sin duda, uno de los momentos de la noche, sin contar la valoración de Buika a Lucas, fue cuando la presentadora de OT 2023 volvió a recordar uno de sus momentos más míticos que han pasado a la historia: el chándal de su ruptura con Bisbal.

El chándal de Chenoa y la dolorosa nominación

Todo ocurría cuando, en una de las entrevistas tras las actuaciones, uno de los concursantes aseguraba que se reían de su ropa, ya que, al parecer, solo había llevado ropa deportiva a la academia. Tras esta afirmación, la cantante -y extriunfita-, no dudó en salir en su defensa: "Qué feo eso cuando alguien quiere un chándal dímelo a mí, de verdad, qué vergüenza. No sabéis valorarlo" soltó en tono irónico ante las risas de los presentes.

“dímelo a mi lo del chándal” POR FAVOR ME MUERO #OTGala1 pic.twitter.com/CGGDxP8Wy5 — itziar (@siquieresvenir) November 27, 2023

Pero no todo fueron risas, pues cuando llegó el momento de las valoraciones, más o menos acertadas, el ambiente se tensó. De todo lo que los cuatro miembros del jurado pudieron decir, sin duda las palabras de Concha Buika fueron las que más chirriaron a los seguidores de OT 2023 e incluso a los profesores de la Academia. Lucas, uno de los nominados finales, no convenció al jurado con su interpretación de Acalorado de Los Diablos junto a Omar. Y Buika fue muy rotunda con él, ejerciendo como portavoz. La cantante señaló que le había "costado un poco conectar con la canción. Estabas más pendiente de afinar, de no fallar" y que se le había visto "más centrado en no equivocarse que en disfrutar". Pero este comentario no fue el que provocó cierto revuelo en X, sino lo que vendría a continuación: "A mí, particularmente, me ha gustado cómo lo habéis hecho", comenzó a decir, para, seguidamente soltar que "hemos llegado a la conclusión de que es mejor que te separes un poco de este show". Un comentario que no ha sido muy bien interpretado por todos.

la sonrisa de malvada mientras lo decía… madre buika pic.twitter.com/oaPM7uy2xn — Buika Negreira (@PELAGlO) November 27, 2023