El portazo de Chenoa a cualquier reconciliación con Miguel Sánchez Encinas

La presentadora de "Operación Triunfo" ha echado la vista atrás para recordar su boda y su breve matrimonio con el urólogo.

Ha pasado ya más de un mes desde que se conociera que Chenoa y Miguel Sánchez Encinas habían puesto fin a su matrimonio poco más de un año después de haberse casado. A pesar del buen momento profesional que atraviesa la extriunfita gracias a su labor como presentadora de "Operación Triunfo 2023" en Amazon Prime Video, la cantante no se había pronunciado de forma directa sobre esta ruptura hasta ahora.

Y es que Chenoa ha preferido ponerle una nota de humor al mal momento sentimental que está atravesando tras el final de su corto matrimonio con Miguel Sánchez Encinas, y para ello se ha referido a esa ruptura de una manera muy inesperada, y cómica, en su podcast "Tómatelo menos en serio" que emite en Europa FM.

Chenoa no da opciones de reconciliación a Miguel Sánchez Encinas

Aprovechando la visita de la actriz Claudia Traisac para presentar la película 'La última noche de Sandra' en el podcast, la actriz, la presentadora y los colaboradores han hablado sobre los planes de los que están más orgullosos de haber organizado. Ante esa pregunta, Chenoa se ha comenzado a reír, lo que ha provocado que sus colaboradores, Andrea Compton, Mariang, Ventura y Charlie Pee asumieran que se refería a su boda.

Aunque en un principio Chenoa ha asegurado que no era la primera idea que se le vino a la mente, finalmente ha reconocido que el día de su boda con Miguel Sánchez Encinas podría entrar dentro de esa categoría "perfectamente": "Me lo curré un montón, lo digo en serio... Me acabo de acordar de mi boda".

Ser fan de Chenoa es una obligación pic.twitter.com/2dxjm9UBxH — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) December 15, 2023

Este momento pilló por sorpresa a Claudia Traisac, que no sabía que Chenoa estaba casada y provocaba que le preguntara si todavía seguía con el que ya es su exmarido. Una pregunta que la extriunfita respondió con muchísima naturalidad, y con la que dio portazo a cualquier rumor de una posible reconciliación con Miguel Sánchez Encinas: "No, me salió fatal".

Hay que recordar, que días después de conocerse la ruptura entre la cantante y el urólogo, aparecieron varias noticias que dejaban abierta la posibilidad de una reconciliación entre ambos. Algo que Chenoa se ha encargado de dinamitar asegurando que es una cosa que no va a ocurrir jamás.