Raquel Mosquera da la campanada a espaldas de su hermana y olvida a Carrasco

La hasta ahora viuda del padre de Rocío Carrasco parece dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva después de compartir una noticia que ha pillado por sorpresa a su propia familia...

Desde la muerte del boxeador, Raquel Mosquera siempre defendió en los medios de comunicación y los platós su condición de viuda de Pedro Carrasco. Una condición que ahora puede cambiar después de que la peluquera compartiera en sus redes sociales que hay boda a la vista porque su novio Isi le ha pedido matrimonio y están cerca de darse el sí, quiero.

Sus hijos, cómplices de su pareja, instaban a Raquel a sentarse delante de la cámara para felicitar las fiestas de navidad y lo que ella no podía imaginarse es que Isi se iba a colar en la imagen para dedicarle unas bonitas palabras y pedirle matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Raquel Mosquera (@raquelmosqueram)

Sin embargo, no todo parece ser tan idílico a nivel familiar para Raquel Mosquera porque su hermana María Jesús habló con Sálvame cuando el programa le llamó para darle la enhorabuena por la gran noticia y se llevó la sorpresa de que se enteró de manera indirecta: "Tampoco me influye mucho, me he enterado por las redes sociales. No sé si me invitará porque no tenemos ahora mismo relación".