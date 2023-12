Pilar Vidal identifica el verdadero escollo de Carmen Lomana con Isabel Preysler

Cuando Carmen Lomana habla sube el pan; y el último ejemplo, sus controvertidas declaraciones sobre el especial de Isabel Preysler para Disney+, en el que la reina de corazones abre por primera vez las puertas de su casa y desvela cómo se viven en su familia las fechas más entrañables y familiares del año, las Navidades.

Asegurando que a ella no le gustaría protagonizar su propia docuserie porque es algo que ahora hace todo el mundo, la tertuliana ha disparado contra la madre de Tamara Falcó definiendo una de las escenas (en la que desayuna con una bata con estampado floral de varios colores) como "vulgar".

Este lunes Isabel presentó su especial ante los medios de comunicación en el madrileño hotel Ritz y evitó responder a Lomana. Quién sí lo hizo, y sin pelos en la lengua, fue la periodista Pilar Vidal, que ya ha protagonizado algún encontronazo con la socialité en el plató de Espejo Público en el que ambas colaboran y no se ha quedado callada tras sus críticas a la ex de Mario Vargas Llosa.

"Yo con Carmen Lomana ya he tenido varias batallas y he decidido enterrar el hacha de guerra, pero mira, a mí lo que diga Carmen me da igual. A Carmen le gustaría ser como Isabel, ese es el problema, y nadie puede juzgar sin conocer y sin saber", sentenció, dejando entrever que lo que le pasa a la de León es que tiene envidia por Isabel Preysler.

"Se mete con la vajilla que saca Isabel en el documental; es que es una vajilla de diario, o sea, Isabel tiene un vestidor de vajillas y de mantelerías, es que le da mil vueltas a Carmen Lomana" ha añadido, convencida de que si la madre de Enrique Iglesias no ha contestado a las críticas de la socialité es "porque le da pereza Carmen igual que me da pereza a mí".

"Lo que a ella le encanta es generar siempre polémica", concluyó, dejando claro que en esta ocasión no piensa darle pie a que inicie una nueva guerra.