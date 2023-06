Twitter ‘captura’ la más duras palabras de Susanna Griso contra Shakira

La conductora de Espejo Público ha dado su contundente opinión sobre el tema de la separación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué. Les damos una pista: ha estallado, harta.

No es habitual que Susanna Griso se signifique en Espejo Público con tanta claridad si aborda un tema personal, pero la de Antena 3 ha hecho una sonada excepción al tratarse de quien se trata: Shakira.

Sí, el programa de Griso abordaba las últimas declaraciones de la cantante colombiana que hablaba abiertamente de su separación del ex futbolista Gerard Piqué. La artista decía, en una entrevista a la revista People en español que “estaba consumida de tristeza”, recuerda la cantante colombiana sobre su separación de Piqué y la crisis de salud de su padre. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, decía Shakira.

Además, en esa entrevista, la cantante decía que “sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles”.

Y en eso que la conductora de Espejo Público tomaba la palabra para sentenciar a la artista colombiana “Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin... ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que... no, es que... de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa".

Unas palabras que, en un principio, pasaron desapercibidas pero que ha “rescatado” Twitter y ha generado un buen número de reacciones y en todos los sentidos, a favor y en contra de los argumentos de Griso..

"Parece la única mujer que se haya separado" La reacción de #SusannaGriso ante las últimas declaraciones de #Shakira pic.twitter.com/J1rroiY5Js — TVMASPI (@sebas_maspons) June 27, 2023

En ESdiario destacamos alguno de esos de esos comentarios.

Uno muy sencillo respaldando a la presentadora de Antena 3: “En esto estoy contigo Susanita”.

Y este otro, también a favor, pero con más desarrollo:” Bravo, hasta que alguien lo dijo; además hay mujeres que sin ser MILLONARIAS salen adelante solitas y sacan adelante a sus hijos y son mujeres a veces sin empleo y en el anonimato, esas mujeres SÍ deberían ser premiadas como SÚPER MUJERES; y esas mujeres no andan lloriqueando”.

Y otro en el sentido contrario: “Quizás no es la única que se ha separado, ni la única a la que han engañado, pero ha sido capaz de ponerlo en palabras, de gritarlo al mundo, de mostrar su vulnerabilidad y a la vez su resiliencia, y de poder cantar lo que otras muchas mujeres han tenido que callar por vergüenza”.