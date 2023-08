Susanna Griso impacta con su relato de la estremecedora muerte de su hermano

La periodista de Atresmedia ya está de vacaciones pero ha tenido tiempo para conceder una entrevista muy personal en la que habla de dos hechos muy dramáticos, los más, en su vida.

Susanna Griso se iba de vacaciones el pasado 21 de julio y echaba el cierre a una temporada más de Espejo Público en Antena 3.

La periodista catalana ha hecho un receso en esas vacaciones y ha concedido una entrevista muy personal al diario El Mundo en el que se ha abierto y ha dado detalles de uno de los sucesos más tristes de su vida, el fallecimiento de su hermano Damián.

Griso ha confesado que su hermano perdió la vida a causa de virus del VIH, es decir la enfermedad más conocida como el SIDA. La periodista de Atresmedia contó hace algunos años que su hermano "era gay en una época en la que lamentablemente el VIH no tenía tratamiento".

"Tuve un hermano que murió de sida. Esa experiencia fue dolorosísima y sé perfectamente lo que es salir del armario, el rechazo y el hecho de tener y sufrir una enfermedad que en ese momento estaba tan estigmatizada como era el VIH".

Susanna Griso y la muerte de otra hermana

Pero es que Susanna Griso también ha recordado otro momento muy desagradable y luctuoso en su vida, la muerte también de una de sus hermanas. En el año 2019 se tuvo que ausentar por sorpresa del programa después de conocer el fallecimiento repentino, de un infarto, de su hermana.

En la mencionada entrevista cuenta que "Soy la menor de siete hermanos y me chinchaban sin parar. Con la que menos, me llevo nueve años. Yo le decía a mi padre que era el accidente y él me corregía: ‘No, la sorpresa’".

También, en tono íntimo y personal, ha hablado de cómo son sus naciones:

"Cuando empiezo mis vacaciones paso unos días en los que soy una especie de marmota. Me voy todos los años a navegar con unos amigos y, al quinto o sexto día, cuando me ven salir del camarote dicen: 'Ya está, ya ha salido la osa de la hibernación'. Termino la temporada agotada y tengo necesidad física de descansar, me entra el sueño de todas las horas que dejo de dormir durante el año. Duermo, leo mucho, necesito mar y bañarme y procuro hacer algo que durante el resto del año no consigo tener la disciplina de hacer todos los días: meditar".