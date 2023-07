Tenso "enfrentamiento" entre Susanna Griso y Alsina antes de despedirse

La presentadora de "Espejo Público" y el conductor de "Más de Uno" tomarán destinos diferentes el próximo lunes, una vez que se celebren las elecciones generales este domingo.

El día que a Pedro Sánchez se le ocurrió la idea de convocar elecciones generales para el 23 de julio, todos los medios de comunicación del país se echaron a temblar. Los cuadrantes de vacaciones, realizados habitualmente con meses de antelación, saltaron por los aires e incluso, las grandes estrellas de los programas se vieron obligados a cambiar los planes.

Ahora, con por ejemplo, Ana Rosa Quintana, fuera de juego "por agotamiento" después de entrevistar a los cuatro líderes políticos, el ciclo entra en su auténtica recta final, a poco más de cuatro días para la celebración de los comicios este próximo domingo.

Lo malo del asunto es que la actividad política no frenará este lunes, una vez que se conozcan los resultados de las votaciones, sino que ese será el punto de partida para los tiempos de los pactos. De hecho, no es descartable pensar que los dos bloques acabarán en un empate táctico que provocaría la repetición de las elecciones en unos meses.

De las vacaciones es de lo que habla todo el mundo, también en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, sobre ello versó la conversación que mantuvieron Susanna Griso y Carlos Alsina a la conclusión de la habitual colaboración del conductor de Más de Uno en Espejo Público.

"Carlos, un placer como siempre. Yo ya me despido de ti porque yo ya la semana que viene…", le decía la presentadora a Alsina. "¿Cómo?", reaccionaba el locutor. "Sí, la semana que viene ya te saludará Lorena García el lunes, que será la persona que a partir de las elecciones asume…», le explicaba Griso.

"Pero, perdona un momento, Susanna Griso, ¿qué estás diciendo? O sea, primero Iván Redondo ya no está más ¿y yo tengo que volver el lunes porque Iván no está? ¿Y tú te vas de vacaciones al día siguiente de que España decida su futuro?», replicaba Alsina muy sorprendido y fingiendo enfado. "Así es. No lo repitas porque me van a alargar una semana más, o sea, que vamos a dejarlo ahí", le pedía entonces Griso.

Susanna Griso y Alsina se despiden con "mal rollo"

"Hombre sería lo suyo, alguien tendrá que analizar el post partido en las mañanas», le rebatía Carlos Alsina. "Mi pretensión es entrevistar al presidente del Gobierno y ahí despedirme", terminaba de decir Susanna Griso anunciando que se marchará de Espejo Público tras entrevistar a Pedro Sánchez. «A mí me parece mal, pero tú tienes libertad para hacer lo que quieras», decía Alsina antes de despedirse de su compañera y desearle buenas vacaciones.