Laura Escanes anuncia que tiene “algo dentro” que podría no gustar a Risto

La influencer ha lanzado una brutal confesión en su nuevo podcast: sus gustos sexuales han cambiado, o por lo menos lo ha anunciado ahora, dejando “K.O” a Risto

La separación de Laura Escanes y Risto Mejide ha sido, junto a la de Shakira y Piqué y la de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, una de las noticias del corazón del año. Y ahora que ya no son pareja, la influencer ha empezado en solitario a hacer un podcast en solitario en el que ha lanzado ya numerosas confesiones junto a invitados de su confianza.

En concreto, en el programa “Entre el cielo y las nubes” en uno de sus últimos episodios ha sido en donde Escanes ha confesado que tenía “algo dentro” que confesar a su audiencia: ahora, le gustan las mujeres, es decir, que sería bisexual. Sin embargo, hay un matiz. Aunque le atraen las mujeres, nunca podría tener una relación seria con una de ellas.

“Me atraen las chicas, pero no podría tener una relación amorosa con una porque no me imagino de parejita con una mujer", ha espetado, revelando su secreto interno que podría no gustar a Risto, ya que es una novedad en su vida que justo cuenta después de haber finalizado su relación con el presentador de Mediaset.