Rauw Alejandro pide a Rosalía volver pero borra todas sus fotos menos dos

Tras la polvareda que ha levantado su single 'Hayami Hana’, donde le declara su amor incondicional, borra todas sus fotos con Rosi y deja dos de un videoclip: una desenfocada y otra no.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron hace dos semanas que habían decidido emprender caminos separados después de tres años de intensa relación, y meses después de anunciar su boda y comenzar con los preparativos de su 'sí quiero'.

Una sorprendente ruptura que dejó atónitos a sus millones de seguidores y sobre la que no han dejado de surgir especulaciones. Primero fue una supuesta infidelidad del cantante con la modelo Valeria Duque, que, según manifestó a Hola, aclaró que “no he sido el motivo de la ruptura entre Rauw y Rosalía, ni he sido una tercera persona en su relación. En realidad, no tengo nada que ver en su situación sentimental. Mi primera vez y la única que coincidí con Rauw no fue en una fiesta, sino en su concierto en Ciudad de México. Fue breve, no duró más de 5 minutos, y ocurrió de manera casual, como una fan más en medio de la multitud”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La última tercera persona que ha saltado a la palestra es la actriz española Ester Expósito (‘Elite’) en 2021, cuando habrían pasado varios días en la exclusiva Villa Tartaruga frente al Caribe de República Dominicana por la que habrían pagado 12.000 euros la noche.

Si bien durante el confinamiento se especuló sobre un posible acercamiento entre ellos debido a interacciones en redes sociales y un video viral de Expósito bailando un tema del puertorriqueño, este viaje juntos había permanecido en el misterio hasta ahora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

Ester Expósito compartió fotos de su estancia con el título "Santo Domingo", pero sin mencionar a Rauw Alejandro. Por su parte, el artista puertorriqueño intentó mantener el viaje en privado, evitando que su nombre figurara en la reserva. Sin embargo, la exigencia de datos de todos los ocupantes por parte de la empresa de viajes desveló su presencia.

La de ‘El mal querer’ ha contado en numerosas entrevistas que conoció al que era su prometido en el año 2019 en las Vegas, durante los Latin Grammy, a lo que llamaron "amor a primera vista". En el año 2020, de manera sutil y muy poco evidente, ambos comenzaron a colaborar en los proyectos del uno y del otro.

Single y borrado de Instagram

Harto de rumores, Rauw ha roto su silencio y lo ha hecho como mejor sabe, cantando. El artista lanzado este jueves un single por sorpresa en el que, a todas luces, revela las claves de su ruptura con Rosalía, deja entrever que fue ella quien tomó la decisión de acabar con su historia de amor y habla como nunca de sus sentimientos por la catalana.

Una balada desgarradora de más de 5 minutos y medio de duración que firma por primera vez con su verdadero nombre (y no el artístico), Raúl, y en la que, abatido se abre en canal hablando del delicado momento que está atravesando desde que 'perdió' a la que reconoce que es la mujer de su vida.

'Hayami Hana' es el título de la canción, un nombre japonés que significa "mujer de una gran belleza inusual y un tanto rara" y con el que define a Rosalía, a la que manda un revelador mensaje desde la primera estrofa: "Por si acaso nunca volvemos hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, ésta la hago pa cuando te quieras acordar del loquito tuyo que te quería de verdad"

Tras la publicación de la canción, que ya es todo un éxito en las redes sociales, Rauw Alejandro ha dejado a todos sus fans una vez más perplejos, al decidir dar un paso fulminante de cara a sacar de su vida a la catalana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @rauwalejandro

El cantante no ha dejado ni rastro de su expareja en su muro de Instagram. Si hace unos días, el perfil del reguetonero estaba plagado de imágenes de él y Rosi presumiendo de su amor, hoy nos levantamos con que solo queda una. Fue publicada en abril y corresponde a un momento de la grabación del videoclip 'Vampiros0s', de la demo 'RR' que lanzaron de forma conjunta en marzo.

Se desconoce si las ha eliminado de forma permanente o sólo las ha archivado. Lo único seguro es que el álbum fotográfico que había colgado a lo largo de su relación con Rosalía ya no está. Solo queda una fotografía, que en realidad son dos si se accede a la publicación: la foto que antecede a estas palabras y otra exactamente igual pero enfocada. En ella, se les ve sonriendo y muy cómplices, sin prever que meses después pondrían punto final a su relación, una noticia que pilló a todos desprevenidos.

Con algo más de 18,5 millones de seguidores, el reguetonero se ha desecho de la mayoría de recuerdos que atesoraba con la que iba a ser su futura mujer. Llevaban tres años juntos y con planes de casarse próximamente. Ella lucía orgullosa su anillo de diamantes que él le había regalado y, en su última entrevista en 'El Hormiguero', incluso, hablaba de los vestidos de novia que ya tenía 'fichados'.