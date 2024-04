La cazada de Marta Riesco podría perjudicar a Sofía Suescun: misteriosa relación

Mientras su novio protagoniza un comentado tira y afloja ambiguo con Laura Matamoros acaba de salir a la luz el desconocido vínculo con una celebrity del que nadie tenía mucha idea.

Demostrando que es una caja de sorpresas y que su amistad con Rocío Carrasco es mucho más estrecha de lo que nadie podía imaginar, Sofía Suescun fue uno de los rostros conocidos que acompañó a la hija de Rocío Jurado en la presentación de su propia firma de productos cosméticos y luego celebró su 47 cumpleaños con ella en un céntrico restaurante de la capital.

Teniendo en cuenta que su novio, Kiko Jiménez, está siendo uno de los grandes protagonistas de este Supervivientes 2024 era inevitable que la influencer se enfrentara a las preguntas sobre el reality de Telecinco.

No en vano, Jiménez se está convirtiendo con sus bromas, confidencias y chascarrillos en uno de los concursantes estrella de esta edición a pesar de que entró después de los primeros participantes oficiales. "Está muy bien, como tiene que estar" aseguró Suescun, que está apoyando al máximo a su novio a pesar de los miles de kilómetros de distancia y muy por encima de la comentadísima relación que están teniendo Kiko y Laura Matamoros.

Juntos desde el primer día en 'Playa Limbo', y aunque ahora están en grupos separados, están dando mucho juego y sus peleas, al igual que sus buenos momentos y sus muestras de amistad, son una de las tramas principales de Supervivientes. Una relación que no molesta en absoluto a Sofía, que tiene claro que su chico y la hija de Kiko Matamoros "acabarán" el concurso "como lo empezaron: "queriéndose y odiándose".

Sofía Suescun no quiere ni oír hablar de que Marta Riesco sea su cuñada

Tampoco podían faltar las preguntas sobre la sonada pillada de su hermano Cristian Suescun besándose apasionadamente con Marta Riesco en una discoteca este fin de semana. Un affaire que la ex de Antonio David Flores dejó claro en redes sociales que no va a ir más allá y del que la influencer no tenía ni idea: "¿Mi nueva cuñada Marta Riesco? Eso sí que no te entiendo", reconoció alucinada, estallando en carcajadas cuando los reporteros le comentaron que podrían estar juntos. "No, eso no", aseguró.

Teniendo en cuenta la hasta ahora desconocida amistad estrecha entre Sofía Suescun y Rocío Carrasco, se puede entender que la influencer no quiera ni oír hablar de tener como "cuñada" a Riesco, ex de Antonio David Flores y enemiga por tanto de la hija de Rocío Jurado.

Tampoco se puede olvidar que Sofía tiene una malísima relación con Gloria Camila Ortega Mohedano, ex de su novio Kiko Jiménez, y con la que Carrasco tampoco mantiene ni siquiera un trato cordial, sino todo lo contrario.

En este entramado de alianzas parece que Marta Riesco no beneficiaría para nada a una buena amistad entre Sofía y Rocío.