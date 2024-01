Lara Álvarez hace el favor de su vida a una Rocío Carrasco que tiñe TVE de rosa

No empezó con el mejor pie posible el Bake Off de La 1 a pesar de la polémica y mediática presencia de la hija de Rocío Jurado, que encima hizo un guiño al principio del fin para Telecinco.

Dicen los entendidos en la materia que el principio del fin para Telecinco en los audímetros comenzó precisamente con Rocío Carrasco vestida de fucsia y la marea rosa politizando los contenidos de la de Mediaset. Desde entonces la cadena no levanta cabeza por más experimentos que hace y vueltas que le da a la parrilla y así se demostró este lunes en horario de máxima audiencia.

En una nueva vuelta de tuerca después del informativo Allá Tú bajó las cifras de Telecinco hasta el 6.4% de share y 873.000 espectadores y La Mejor Generación de Lara Álvarez se desplomó al 6.5% y 515.000 en horario de máxima audiencia...

Bake Off sigue discreto pero evita el batacazo gracias a Telecinco y Lara Álvarez

Gracias al batacazo de su excadena se notó menos el discretísimo comienzo del nuevo Bake Off: Famosos al Horno de La 1 de TVE con Carrasco y su amiga-hermana Terelu Campos como grandes estrellas de la edición. De hecho, no pasó del 9.9% y 848.000, por detrás de Antena 3 con Hermanos, que lideró cómodamente con un 13.9% y 1.256.000. Hasta Planeta Calleja en Cuatro hizo mayor número de espectadores con Jenni Hermoso como invitada de excepción (9.2% y 857.000).

Todo en una jornada de Bake Off en la que Rocío Carrasco despertó viejas pesadillas de los programadores resucitando a la marea rosa que se supone que fue el punto de inflexión en Telecinco.

Fue cuando los concursantes tenían que realizar un castillo de naipes con galletas sin que se derrumbase. Mientras la hija Rocío Jurado elaboraba su postre lanzó un comentario que no ha pasado desapercibido: mirando a la cámara señaló que "a ver si me entiendo, que es rosa y me tiene que dar suerte", dijo sobre la batidora que cada uno de los participantes tiene en su encimera y que la suya es precisamente de color rosa, el color con se identificó su testimonio en Telecinco contra Antonio David Flores en Rocío, contar la verdad para seguir viva.