Tras meterse con María Pombo y su marido Jorge Javier sentencia a Lydia Lozano

Puede que no tenga ningún programa vigente en las grandes cadenas de televisión como antaño pero parece que el expresentador de Telecinco no lo necesita para estar en el ojo del huracán.

Puede que Jorge Javier Vázquez no tenga programa televisivo en activo como antaño pero eso no le impide estar en todos los ajos mediáticos actuales de manera directa o indirecta. De hecho, no pierde ripio de lo que sucede a su alrededor y no duda en atizar o comentar con más o menos mala leche desde su tribuna de la revista Lecturas o desde sus redes sociales.

Y la última en sufrir sus afilados dardos ha sido la influencer María Pombo. Jorge Javier tiró de X para seguir ahondando en el documental del que todo el mundo habla y con el que parece tener una relación de amor-odio, de gusto-rabioso o algo así.

O eso parece desprenderse de su tuit: "Pombo me recuerda mucho a esas películas francesas en las que no pasa nada porque lo importante es lo que no pasa. Lo que no se cuenta. Lo que se intuye. Lo que sospechas".

'Pombo' me recuerda mucho a esas películas francesas en las que no pasa nada porque lo importante es lo que no pasa. Lo que no se cuenta. Lo que se intuye. Lo que sospechas.

Claro que eso no es nada comparado con lo que incluye en el interior de su blog de Lecturas con frases tan ambiguas como que "he visto más vida en un tanatorio que en este reality. Es como ver crecer una planta. Lo cual me parece tan inquietante como atractivo".

Pero no solo de comentarios incisivos vive Jorge Javier Vázquez, que ya este lunes tuvo sus hachazos para Ana Rosa Quintana en la presentación del libro de Pedro Sánchez. Precisamente en este acto tuvo palabras para la que fuera su compañera durante tantos años en Sálvame de Telecinco: Lydia Lozano.

Actualmente en el Mañaneros de Jaime Cantizano en La 1 de TVE, este martes el programa quiso dedicar a la periodista un tierno homenaje coincidiendo con su cumpleaños. Y no podía faltar él.

"Que se quede muchísimo, ella es buenísima", dijo el presentador al reportero de Mañaneros. "¿Qué consejo le darías?", le preguntaron también, y Vázquez no tuvo dudas: "Pero qué consejo le voy a dar si ella es la televisión con patas. Mira, el hermano de Belén Rodríguez, que se llama Pedro Rodríguez dijo hace ya muchísimos años que Lydia Lozano era un formato de televisión en sí misma, fíjate que visión tuvo", sentenció.

🎁 Un mensaje para Lydia Lozano 🎁



Jorge Javier Vázquez manda un cariñoso mensaje: "Que se quede muchísimo, ella es buenísima"

