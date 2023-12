Pedro Piqueras estalla: duras acusaciones a Mediaset y a Jorge Javier Vázquez

El comunicador albaceteño se retira de Telecinco, tras medio siglo de profesión, y lo hace concediendo una entrevista en la que se ha mostrado crítico con su empresa y algunos compañeros.

Este lunes 11 de diciembre Pedro Piqueras realiza este lunes lo que, con toda seguridad, será su última entrevista política en su edición de Informativos Telecinco al recibir la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y es que, como les hemos contado en ESdiario, el periodista albaceteño se jubila tras 50 años de profesión y lo hace forzado por la importante crisis de audiencia y credibilidad que golpean a los informativos de Mediaset España desde hace más de dos años.

Piqueras, hasta ahora, había mantenido un discreto segundo plano tras hacerse público que en enero ya no presentará un informativo en el que ha estado más de una década y que será Carlos Franganillo quien salta de La 1 de Televisión Española al nuevo plató de los informativos de Fuencarral tras su fichaje por Telecinco, pero ahora ha roto su silencio en una entrevista al diario El País en el que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticar a su casa por falta de medios, por ejemplo, o decisiones como los famosos pasos que le daban desde el Sálvame de Jorge Javier Vázquez a las noticias más importantes del día.

A juzgar por esta entrevista, Pedro Piqueras (que confiesa que lleva dos años intentando marcharse de Telecinco) se va resentido. La entrevista concedida para la contraportada del diario de Prisa deja frases y conceptos muy significativos, que sin embargo han pasado desapercibidas para los medios, no así para ESdiario así que les contamos...

En primer lugar, critica a Mediaset por la falta de medios –comparándose con al de sus competidores, especialmente el líder Vicente Vallés (Antena 3 Noticias) aprovechando la pregunta, que el confirma, sobre si la información no estaba “precisamente entre las prioridades” de su cadena:

“Cierto: en la era de la realidad aumentada y los despliegues de medios, yo he tenido siempre detrás un hule con el skyline creo que de Singapur. A cambio de no tener inversión, he tenido libertad absoluta. Ahora que la información va a ser la gran apuesta de la casa, lo disfrutarán mis compañeros. Digamos que he sido como Moisés haciendo la travesía del desierto y ahora que se ve la Tierra Prometida me bajo”.

Muy duro también ha sido con quienes le precedían en la parrilla y Jorge Javier Vázquez, culpando implícitamente a Sálvame, al presentador y a la ‘fauna’ del programa de La Fábrica de la Tele (que ahora ha roto definitivamente su sociedad con la cadena hispanoitaliana), de su pérdida de audiencia:

“A mí me ha dado paso directamente la sobrina de Isabel Pantoja desnuda en la nieve, o Raquel Mosquera, a la que conozco y aprecio, mandándome ‘un besazo’ en pleno covid, con cientos de muertos todos los días. Aquello no debió suceder nunca. Me enfadé mucho con la situación, pero luego llamé a Raquel para disculparme porque la historia no iba con ella, una cosa no quita la otra”.

La contraportada que este pasado domingo le dedicaba El País a Pedro Piqueras.

Por todo ello perdía un liderazgo que ahora ocupa con muchísima claridad Vallés y eso confiesa que le duele: “El dato no importa tanto cuando ganas como cuando pierdes. Cuando pierdes, te duele lo tuyo”.

Piqueras, sus penúltimos datos

Y es lógico que esté dolido porque los datos no engañan, tal y como les avanzábamos en ESdiario, Informativos Telecinco de las 21:00 ha promediado una cuota de pantalla de un 10,4% y 1.346.000 telespectadores. Eso representa un dato prácticamente idéntico al del Telediario 2 que ha registrado un 10,5% y 1.373.000 televidentes. Globalmente, Informativos Telecinco cae hasta el 10,7% de share y 1.229.000 televidentes.

Se trata de su tercer peor dato mensual histórico (los anteriores fueron en el año 1993 con 9,3% y 10,6% de share). Los Telediarios de TVE están unos décimas por encima (11%) y unos pocos espectadores más, 1.273.000.

Mientras tanto, Antena 3 arrasa en el global de sus espacios de Antena 3 Noticias con un 18,7% y 2.144.000 fieles.