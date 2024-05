Los zascas de Laura Matamoros a su llegada a España incendian Telecinco

A Laura Matamoros le queda mucho por delante y, tras haber sido expulsada de 'Supervivientes 2024', la influencer se enfrenta a todas las polémicas que ha generado su concurso.

La hija de Kiko Matamoros ha sido la última expulsada del programa estrella de Telecinco, Supervivientes, donde ha vivido dos meses en los que ha protagonizado muchas polémicas a las que ahora tiene que hacer frente, una vez aterrizada en España.

Lorena Morlote ha sido la primera en recibir a Laura, siguiendo la tradición de que un familiar o amigo reciba a los concursantes en la sala VIP antes de enfrentarse al mundo real y en esta ocasión, Lorena era la encargada de descubrir a Laura su realidad con Makoke al salir del concurso.

Unidas contra Makoke

Después de fundirse en un abrazo, Lorena ha revelado que "tú me acogiste con los brazos abiertos en Limbo, me contaste una verdad que me hizo abrir los ojos del todo, una verdad que queda para nosotras". Una frase que descolocaba a Laura, todavía confusa tras el largo viaje.

Carlos Sobera: No está Makoke, ¿quieres que venga?

Laura: Al que echo de menos es a mi padre.

Menudo hostión ante la enésima provocación de @Supervivientes @telecincoes pic.twitter.com/8VzvY0nCx6 — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 15, 2024

Y es que Laura Matamoros se sorprendía al escuchar a Morlote revelar que su amistad con Makoke se había roto. "Si nunca te has posicionado, si no le has dicho nada", decía Laura sorprendida. "Bueno pues en vez de esperarse a tomarse un café conmigo y que le expliqué, tuvimos incluso un cara a cara en el que me defendí, pero ella no quiso escuchar", aseguraba Morlote.

“Nunca he hablado mal de ella. Se rompe nuestra amistad porque la vida es así", explicaba Morlote resignada, ante la sorpresa de Matamoros que respondía contundente: "Hay muchas mosquitas muertas que pasan desapercibidas", antes de entrar en el plató de Supervivientes, celebrando que la amistad nacida en la isla ha superado a Honduras.

Makoke responde a Laura Matamoros: "Estoy harta de que se me tache de una cosa que no es"



⬇️Pincha en la foto para acceder a la noticiahttps://t.co/OUk9mMoCLp — Bekia (@bekiaes) May 15, 2024

"Lorena te está diciendo que se rompió la relación por lo que le dijiste a ella, vamos, por ti", apuntaba Carlos Sobera, quien reconducía la conversación de ambas: "Bueno, se ha roto porque las cosas pasan", aclaraba Lorena. Una contestación que hacía que Sobera cortara el encuentro: "Morlote, ¿por qué le estás diciendo esto, en vez de la misión que te he encomendado? Anda, vente al plató", le pedía, increpando a la peluquera de los famosos.