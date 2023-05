La "gordofobia" de Lequio y Bibiana Fernández deja tiritando a Ana Rosa Quintana

Los dos colaboradores de Telecinco no solo indignaron a buena parte de la audiencia con sus controvertidas y políticamente incorrectas opiniones, también a sus propios compañeros de plató.

Tamara Falcó es un pozo sin fondo de titulares, para lo bueno y para lo malo. Su boda se está convirtiendo en un fenómeno mediático de proporciones titánicas y eso seguramente se traduzca en buenas proporciones económicas a la hora de venderlo.

Pero simultáneamente todo lo que hace o dice o simplemente lo que no hace ni dice se analiza con lupa y le vale un aluvión de críticas, reflexiones y observaciones no siempre idílicas... más bien al contrario. Por eso, además de su vestido de novia, lo que vuelve a darle titulares en las últimas es su peso, algo que ha generado un agrio debate en los programas de televisión y en las redes sociales, para su disgusto.

Sin ir más lejos, este lunes se lio parda en el plató de El Programa de Ana Rosa cuando colaboradores como Bibiana Fernández y Alessandro Lequio pusieron en jaque a Tamara por haber ganado peso y ofrecieron una incendiaria opinión al respecto.

Bibiana Fernández y Alessandro Lequio y su polémica opinión sobre la báscula

Y es que ambos coincidieron en señalar que la "báscula" fue una de las responsables de la ruptura entre Falcó y la firma que le iba a hacer el vestido de novia inicialmente.

Según Bibiana, "ha cogido peso y se puede vestir de novia y de trapecista, pero cuando se tomó las medidas con las vascas (Sophie et Voilà) tenía otra talla... Supongo que a nadie de este país le interese decirle que no a Tamara Falcó por la trascendencia que tiene. Wes Gordon (diseñador creativo de Carolina Herrera) se va a encontrar con una mujer que no es la mujer que él recuerda del reality donde ella fue a visitarle".

El motivo por el que Tamara Falcó discutió con "las vascas"

Algo parecido añadió Lequio: "A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentía a gusto por el vestido por el incremento de talla y quería disimularlo de alguna manera". "Carolina Herrera es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Ahora, será interesante ver cómo el vestido elegido disimula esas redondeces, cosa que no ha hecho el vestido con el que estaban trabajando las vascas. Ella ha estado muy a disgusto con esto", añadió el italiano opinando directamente sobre el físico de la marquesa en sus últimas apariciones públicas: "Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella está muy a disgusto con sus formas".

Joaquín Prat se enzarza con Bibiana Fernández por su incendiaria opinión sobre el peso y la comida pic.twitter.com/wMteZkDUUq — TVMASPI (@sebas_maspons) May 22, 2023

Y entonces comenzó el debate sobre el peso que terminó en tenso desencuentro entre el presentador Joaquín Prat, que pedía "amplitud de miras", y una intransigente Bibiana Fernández que pedía al cielo "otra vida para poder comer" por el hambre que ha pasado siempre en esta para estar delgada.

Joaquín Prat para los pies a Bibiana Fernández por sus peligrosos mensajes

El presentador, indignado con la actriz, le recordaba que "hay personas que tienen problemas de tiroides, hay gente que se está sometiendo a tratamientos con hormonas... Hay gente que simplemente tiene problemas de ansiedad". Pero ella se mostraba inflexible con desafortunados comentarios referentes a otros países: "¿Tú has visto en África a mucha gente gorda? Fíjate, ¿tú has visto en África, que hay concretamente muchos problemas de desnutrición, a mucha gente gorda? Que no sean los dictadores, claro. ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque no comen", afirmaba asegurando que la gente engorda porque come. "Yo he tenido este debate muchas veces con muchas amigas, y casi siempre la gente que está más gordita es por comer", sentenció.

Pero Joaquín Prat no estaba dispuesto a dejar pasar un mensaje que muchos en redes sociales interpretaron como gordofobia: "Uno se puede aproximar al sobrepeso desde muchísimas circunstancias, no simplemente desde dejarte y comer lo que te dé la gana. ¡No! Hay muchas circunstancias en la vida de las personas".

Algo que no evitó el revuelo que se organizó en los mares de Internet donde un aluvión de usuarios denunciaron mensajes como los de Bibiana Fernández y Alessandro Lequio que pueden reforzar los trastornos alimenticios que sufren un gran número de personas dentro y fuera de nuestro país.

Será por ello que El Programa de Ana Rosa no tuvo este lunes en Telecinco sus mejores cifras de aceptación en la parrilla, con son los datos de audiencia, y descendió hasta el 16.2% de cuota de pantalla y los 479.000 espectadores, sus cifras combinadas más bajas desde el 15 mayo.