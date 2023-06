Soraya Arnelas destripa su propia exclusiva de boda revelando detalles jugosos

Puede que la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sea la boda del verano pero la cantante no está dispuesta a pasar desapercibida en su "día" y ha hablado con ESdiario para explayarse.

Soraya Arnelas y Miguel Ángel Herrera ya son marido y mujer, se casaron en secreto el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento de Villar del Olmo en Madrid. Fue una ceremonia íntima a la que acudieron siete personas. “No contamos nada porque para nosotros era un día de trámites, de firma de papeles, nos casamos por lo civil”, nos cuenta Soraya a ESdiario: “La verdadera celebración será este 15 de julio en Cáceres, ya lo tenemos todo listo, estoy deseando que llegue ese día porque lo voy a disfrutar al máximo, me siento feliz porque me caso con el hombre al quiero muchísimo y padre de mis dos hijas”.

La artista y el modelo ya llevarían casi dos años casados si no fuese porque tuvieron que suspender su boda a causa de la pandemia, estaba prevista para el 21 de septiembre de 2021, pero decidieron aplazarla porque no querían casarse con restricciones: “Voy a tener una boda muy distinta a la que pensaba tener hace dos años, he cambiado cosas, he quitado unas y he añadido otras… y claro que esta última que he preparado me gusta más”.

“Estoy muy contenta, me siento feliz por el paso que voy a dar con mi pareja, hemos cumplido once años juntos y tenemos dos hijas preciosas, nos lo merecemos. Esta boda es como el broche de oro a una etapa. Siento que cerramos un ciclo y comenzamos otro”, asegura.

Es un clásico hablar de los nervios de las novias en los días previos al enlace, pero Soraya forma parte de las excepciones por lo que cuenta: “No estoy nerviosa, todo lo contrario, tengo muchas ganas de que llegue el día, lo deseo con toda mi alma, lo tenemos todo listo. El 15 de julio reuniremos a poco más de 200 invitados, son gente que deseamos que nos acompañen en un día tan especial, son familia y buenos amigos”.

Algunos famosos reconocidos en la boda de Soraya Arnelas y Miguel Ángel

Sí transcienden los nombres de algunos famosos que acudirán al Palacete Huerta del Conde, en Cáceres, donde tendrá lugar el fiestón. La única triunfita invitada es Chenoa, íntima amiga de Soraya. Cristina Ramos y María Villalón con quien hizo amistad durante su paso por Tu cara me suena tampoco se perderán la sonada ceremonia. Algunos amigos y compañeros no podrán acudir porque están de gira con conciertos.



Soraya Arnelas hará una exclusiva de la celebración de su boda

Soraya es una artista muy querida por el público y también por la prensa, siempre fue y sigue siendo muy colaboradora con los medios de comunicación. Es raro que no atienda a los periodistas aún con exclusiva de por medio, como en esta ocasión cuando contactamos con ella a pocos días de la celebración de su boda y nos atiende con su mejor sonrisa.

Sí nos confiesa que ha firmado una exclusiva con una revista: “Creo que en mi vida habré hecho tres exclusivas, cuando nació Manuela, el bautizo de Olivia y cuando mostramos la casa en la que vivimos actualmente. Yo no soy de hacer exclusivas como churros, pero con mi boda me apetecía, me lo propuso Semana y la vamos a hacer. Me apetece tener unas fotos bonitas y celebrar ese día de felicidad con mi gente, con mis seguidores y con los lectores de revistas. Que me vean guapa y radiante, una boda, un nacimiento y un bautizo son noticias de buen rollo y esas han sido mis exclusivas”, confiesa la extremeña.

“Te adelanto que toda la logística y los preparativos de nuestro gran día los ha dirigido una buena amiga mía que ha sido mi wedding planner. Ella me ha echado una mano, nos casamos en medio de la gira que ya comencé en febrero y que se extenderá hasta septiembre. Por eso no tendremos luna de miel, no puedo cambiar las fechas de los conciertos y son muchos compromisos profesionales los que he de cumplir. Es posible que la luna de miel la dejemos para fechas navideñas, será entonces cuando podamos hacer algún viaje”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SORAYA (@soraya82)

Soraya vive una etapa plena, confiesa estar más enamorada que nunca de su pareja: “Cuando tienes un compañero de vida como mi pareja que ejerce de padre como le corresponde, las cosas no son tan complicadas, él me lo hace todo fácil. Es un padre diez, yo viajo mucho, las giras, los conciertos, la televisión… me ausento de casa y él siempre está ahí, pendiente de nuestras hijas. Nos organizamos muy bien, somos un equipo. De momento no he recurrido a tener una persona interna para que nos ayude en casa, preferimos hacerlo nosotros. Miguel Ángel trabaja en marketing digital y teletrabaja muchos días, eso nos facilita todo.”

Soraya tiene dos hijas, Manuela y Olivia pero no descarta aumentar la familia: “Me gustaría tener un tercer hijo, el número tres siempre me ha gustado y así seríamos familia numerosa. Yo soy hija única, pero si por mi fuera tendría más hijos, no me importaría tener 5", ríe, "para mi el trabajo es muy importante, pero la familia lo es más. Soy muy de crear un hogar y cuando tienes una pareja a la que quieres muchísimo, nada es suficiente”.

Soraya Arnelas desea lo mejor a Tamara Falcó en el día de su boda

La historia de amor de Soraya y Miguel Ángel nada tiene que ver a la de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que se casarán una semana antes que la cantante. Le preguntamos a la extremeña por la expectación pública y mediática que hay en torno a la boda de la hija de Isabel Preysler, en una fecha tan cercana a la celebración de la suya: “Yo le deseo lo mejor a Tamara Falcó, entiendo que su boda sea el campanazo del verano, pero yo soy Soraya Arnelas y lo que realmente me importa es mi día, vivirlo feliz, con emoción y no olvidarlo nunca”.