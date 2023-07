Natalia Figueroa, la segunda madre de Marta Chávarri, rota de dolor

Marta estableció un vínculo muy estrecho con la Mujer de Raphael, cuando la madre de la difunta, Matilde Figueroa, fallecía a los 37 años por una aneurisma cerebral

La repentina muerte de Marta Chávarri ha dejado en 'shock' a familiares y amigos de la celebrity, que poco a poco van despidiéndose de ella en el tanatorio donde permanecen sus restos mortales hasta el momento de la incineración.

Multitud de rostros conocidos se han acercado este viernes hasta el Tanatorio de La Paz de Tres Cantos para despedir a Marta Chávarri: Entre ellos pudimos ver a Carmen Lomana, María Zurita, Colate Vallejo-Nágera, Natalia Figueroa, Alonso Aznar o Renata Collado... pero en concreto hubo una persona muy especial que se dejó ver ante las cámaras completamente rota.

Hablamos de Natalia Figueroa. Con ella, Marta estableció un vínculo súper estrecho cuando la madre de la difunta, Matilde Figueroa, fallecía a los 37 años por una aneurisma cerebral. A partir de ese momento, la mujer de Raphael se convirtió en una madre para la aristócrata.

Rota de dolor

Natalia no dudó en asistir ayer al tanatorio para apoyar a las hermanas de Marta y mostrarle todo su apoyo a Álvaro Falcó. Lo hacía completamente rota -acompañada por Alejandra Martos y Manuela de Arenzana- de hecho no podía evitar las lágrimas cuando le preguntábamos por ella y nos confesaba encontrarse muy afectada por la pérdida de a quien consideraba una hija suya: "Mal... Sí".

Marta Chávarri se quedó sin madre cuando apenas tenía 19 años, una desgracia que le obligó a hacer piña con sus hermanas y ser la mano derecha de su padre, con el que estuvo muy unida. Su tía Natalia siempre estuvo ahí cuando más la necesito, creándose entre ellas unos lazos que nunca se rompieron.

Samantha: "Era genial"

Samantha Vallejo-Nágera acudía para mostrar sus respetos a la familia y recordaba a Marta Chávarri como una gran persona: "Era genial".

Por su parte, también vimos a Gelete Nieto que aseguraba que "soy amigo de su hijo y nada, aquí estamos" y desvelaba que la familia entera se encontraba "destrozada" ya que ninguno se esperaba el desenlace: "Sí, no se sabía. Yo no sé nada tampoco, he venido a acompañarles y ya está".

El Padre Cruz también nos desvela cómo fue la misa en su honor: "ha estado bien, ha estado muy sencillita pero muy bien". El sacerdote quiso apoyar a Álvaro, quien no podía evitar emocionarse en estos momentos tan difíciles: "Claro, hay que apoyarle desde la oración, claro, y desde el cariño. Sí, claro".