Se destapan los detalles de una infidelidad del novio de Anabel Pantoja

Al parecer ha ocurrido mientras la sobrina de Isabel Pantoja se encontraba en un viaje en EEUU, mientras el fisioterapeuta visitaba la isla donde ambos comparten muchos momentos.

El periodista Jorge Moreno inauguraba el programa Fiesta el pasado sábado con una noticia que dejaba en ascuas a los colaboradores del espacio, presentado por Emma García y donde Anabel Pantoja se convertía en protagonista de la tarde.

El programa de Mediaset tenía entre manos una información exclusiva que prometía ocupar muchos titulares esta semana en todos los programas: la deslealtad de David a su actual pareja, Anabel Pantoja, con la que lleva saliendo más de un año. "Me llega una información desde Gran Canaria que dice que ha estado con una persona que no es Anabel. Él pasa consulta allí una vez por semana. Mientras ella está en Estados Unidos grabando su sección de TardeAR, ha tenido un encuentro íntimo con una mujer", anticipa el el periodista.

La reacción de su amiga, Amor Romeira

"Hay una persona en Gran Canaria que me informa de esto y una segunda que, sin conocer a la primera, me cuenta lo mismo", afirmaba el colaborador de Telecinco, abriendo un debate en el que se encontraba también Julen Pereira, ex pareja de Pantoja y al que, supuestamente habría sido desleal con su actual pareja.

🔴 ÚLTIMA HORA | Anabel Pantoja, traicionada por su novio: 'Fiesta' destapa una infidelidad de David con una mujer que podría hablar muy pronto #FiestaT5 https://t.co/b310H5qtKf — YOTELE (@yotele) May 1, 2024

La noticia se producía mientras Pantoja y David se encuentran pasando unos días juntos en Córdoba, donde él reside: "No sé si ella conoce esta información. Ahora los dos están juntos en Córdoba". Moreno apunta la posibilidad de que la tercera persona que forma parte de esta historia pueda dar el salto a los medios de comunicación para aportar su versión de manera inminente.

La información sobre la nueva integrante del equipo de TardeAR no ha sido desmentida hasta el momento, aunque los colaboradores reaccionaban de inmediato: “Yo prefiero no decir ni una palabra hasta que no vayamos conociendo más durante la tarde”, aseguraba Julen, ex de Anabel, que se mostraba sorprendido.

Poco después sorprendía también la reacción de Amor Romeira, que rompía a llorar, y a quien la presentadora se dirigía preguntando sobre el tema: “Quiero saber qué hay… a mí me sorprende mucho, estaban muy bien, muy felices y, me pongo en su situación, y digo, tiene que ser muy duro”, confesaba Romeira sin dar crédito a la información.