Carmen Lomana confiesa el programa de Antena 3 en el que desea participar

La empresaria ha explicado en qué concurso del canal de Atresmedia está deseando participar aunque aclara que no cree que la vayan a llamar en el futuro.

Carmen Lomana es una de las famosas de nuestro país más asiduas a participar en concursos de televisión, la empresaria hemos podido ver a la empresaria en concursos como "¡Más que baile!", "Splash!: famosos al agua", "Supervivientes"o en "MasterChef Celebrity".

A pesar de su participación en todos estos concursos, Carmen Lomana tiene una espinita clavada al no tener la oportunidad de participar en un concurso de Antena 3 en el que está deseando hacerlo y así lo ha confesado en una charla en el programa de la Cadena COPE "Fin de semana en COPE ", donde también ha hablado sobre otros temas como lo primero que Bertín le dijo a su novia tras conocer su embarazo o los vestidos de Tamara Falcó.

La empresaria, que suele participar como colaboradora en este programa de la Cadena COPE, reconoció que hay un concurso de Antena 3 por el que tiene cierta predilección, aunque no tiene mucha fe en que llegue el momento en el que la llamen poder participar como concursante en dicho concurso.

"Mask Singer", el concurso soñado por Carmen Lomana

Ese concurso en el que tantas ganas tiene de participar Carmen Lomana, no es otro que "Mask Singer", o como ella lo llama "el programa de la máscara". La empresaria ha confesado que le gustaría participar en el exitoso concurso de Antena 3, en el que famosos disfrazados cantan conocidas canciones mientras ocultan su identidad con máscaras y un jurado intenta averiguar quién se esconde tras esa máscara.

A pesar de esta confesión pública de las ganas que tiene Carmen Lomana de participar en "Mask Singer", la empresaria ha asumido que "me chiflaría, pero no me han llamado y me da que no me van a llamar nunca, porque ya lo hubieran hecho". Además, Lomana, ha explicado qué es lo que más le llama la atención de el concurso de Antena 3: "Salir cantando y bailando sin que la gente sepa quién eres."

Aunque las esperanzas de Carmen Lomana son pocas, todo puede pasar y no se sabe si en un futuro la empresaria será una de las misteriosas concursantes del programa. Lo que sí sabemos es que en varias ocasiones los investigadores de "Mask Singer" han creído que ella se escondía bajo la máscara de alguno de los concursantes.

No es la primera vez que Carmen Lomana expresa su deseo de participar en "Mask Singer", en diciembre de 2020, durante la emisión de la primera temporada del concurso, la empresaria ya se dejaba querer por "Mask Singer" en el programa "Espejo Público", donde admitía que "estoy loca por ir al programa de las máscaras, pero como no canto bien no me van a escoger".