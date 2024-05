Se filtra la identidad del joven que hará perder la soltería a Jaime Cantizano

El conocido presentador de “Mañaneros” se dará el “sí, quiero” el próximo año con un desconocido artista con el que mantiene una relación estable alejada de los focos.

El periodista y locutor Jaime Cantizano podría pasar por el altar dentro de unos meses, como guinda al excelente momento personal y profesional que está viviendo, no sólo por el programa que conduce en Televisión Española, Mañaneros, sino porque su relación con el joven artista visual Miguel García Golding marcha tan bien que parece que el verano del 2025 les cambiará la vida.

La noticia ha sorprendido porque no es habitual conocer ningún detalle de la vida personal de Cantizano y es tanta la discreción de la pareja que no se les ha visto juntos en ningún acto público, a excepción del 70º cumpleaños de la actriz Bibiana Fernández, al que acudieron de la mano el pasado 13 de febrero.

¿Quién es Miguel García Golding?

Según ha filtrado el entorno de Cantizano, ambos mantienen una relación “absolutamente normal” desde hace años y hacen vida de familia junto al pequeño que el periodista tuvo por gestación subrogada en 2016. El futuro marido del popular presentador tiene 37 años y es director de cuentas de Lenom, una empresa de relaciones públicas donde ha forjado su carrera en el mundo del marketing. Una pasión que comparte con la de la pintura, hobbie del que también vive y al que dedica gran parte de su tiempo libre, tal y como se puede apreciar en sus activas redes sociales.

💣Jaime Cantizano se casa. El presentador de ‘Mañaneros’ (La 1) y locutor de Onda Cero dará el ‘sí, quiero’ el próximo verano su pareja de los últimos años. https://t.co/H0Stoepk7w — TikitakAS (@AS_TikitakAS) May 2, 2024

Se desconoce si, cuando Cantizano decidió convertirse en padre soltero en 2016, hecho que llevó a cabo por gestación subrogada, Miguel ya formaba parte de alguna manera en su vida, pues nunca ha desvelado detalles de su situación personal.

Así es Miguel García Golding, el artista con el que Jaime Cantizano pasará por el altar el próximo año https://t.co/Fyy0B1ZHT8 — Revista SEMANA (@semana_revista) May 2, 2024

Únicamente confirmó en una entrevista con la Cadena Dial lo ilusionado que estaba con todo el proceso: "Ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida Ha sido algo precioso. He llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él; por él. (...) Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja. Pero no soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos".