La Infanta Cristina se venga de Urdangarin: guerra de hijos y miles de euros

La hermana del Rey Felipe guarda un ‘as en la manga’ en el tramo final de sus negociaciones para firmar el divorcio. Es una jugada maestra que se puede calificar como de ‘despechada’.

“Mis hijos están por encima de todo”, ha confesado la Infanta Cristina a su entorno más íntimo. La afirmación tiene que ver con que la hija del Rey Juan Carlos y de la Reina Sofía no va a ceder en “normalizar” la situación con su todavía marido, Iñaki Urdangarin y su pareja Ainhoa Armentia.

Aunque fuentes cercanas a Cristina no confirman que se haya paralizado la firma del divorcio, Monarquía Confidencial explica que siguen existiendo discrepancias; pero esta vez familiares, no económicas.

En este sentido, tal y como publicábamos en ESdiario el pasado 7 de noviembre, Doña Cristina se ha echado atrás y ha paralizado su divorcio del ex jugador de balonmano.

En teoría, el motivo no tendría nada que ver con las pretensiones económicas del vitoriano, sino con la negativa de la hermana del Rey a que Iñaki se case con Ainhoa Armentia y a que la nueva pareja de su exmarido conozca a sus hijos.

Sin embargo, y a pesar de su sonrisa, Doña Cristina no ha podido disimular su nerviosismo durante parte del acto y han sido numerosas las ocasiones en las que las cámaras de Europa Press la han sorprendido jugueteando con sus anillos, entre los que todavía se encuentra su alianza de casada, que se tocó repetidamente como asegurándose de que todavía la lleva puesta.

Todo apuntaba a que el encuentro entre Cristina e Iñaki para firmar los papeles del divorcio era inminente. “A finales del mes de noviembre se reunirán con sus abogados para firmar el divorcio”, confirmaban fuentes cercanas.

Sin embargo, la infanta no quiere poner las cosas fáciles al padre de sus hijos, tras saber las intenciones de Urdagarin con Armentia. Primero fueron las exigencias económicas, dos escoltas y un sueldo mensual que no se encuentra al alcance de todos. Ahora, y tras conocer (Cristina) las intenciones de Iñaki con Ainhoa y sus planes de terminar de ‘formalizar’ la relación, no quiere involucrar a sus hijos.

“Quiere evitar que sus hijos tengan cualquier contacto con la pareja de su padre. Cristina sabe que sobre todo Irene ha sufrido mucho, aunque ahora exista una reconciliación”, asegura el citado portal.

La estrategia de la Infanta Cristina

Y no va muy desencaminada la información porque fuentes próximas a la pareja vasca han confirmado a ESdiario que ahora mismo hay una guerra abierta entre Cristina de Borbón y Ainhoa Armentia, En el entorno de la pareja vitoriana creen que la prohibición de que Irene (que ahora reside en La Zarzuela en las estancias de la Reina Sofía), Miguel, Pablo o Juan Urdangarin tengan relación con la nueva pareja del padre no es más que el de “tensar la cuerda para que Iñaki ceda finalmente y lo haga rebajando sus pretensiones económicas a cambio de que sus hijos puedan tener una relación normal con Ainhoa”.

Una jugada de la hermana del Rey Felipe que podría salirle redonda, menos exigencias económicas y venganza de despechada finalmente con Urdangarin y su actual pareja y aparentemente la persona que ha roto la relación, Ainhoa Armentia.