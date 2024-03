El día que Ángel Cristo Jr. puso en “jaque mate” a Supervivientes

Bárbara Rey quiere meter cabeza en el reality. Su hijo lo impide. Ana Herminia lo deja claro. No es ella quien ha filtrado la carta para leer en el plató. Hay otros intereses por otro lado.



Pasaba la 1 de la madrugada de la noche del lunes. El hijo de Bárbara Rey soltaba la bomba. Una opinión en toda regla producto de sus vivencias. Una expresión prohibida en la cadena que intenta proteger la infancia. Así hizo con la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco. Sin pestañear y con rotundidad, Ángel Cristo Junior se niega a escuchar la carta que su madre le ha enviado a Honduras para que se lea desde el plató de Madrid.

Este lunes el dueño del cortijo fue un magnífico Carlos Sobera que no sabía donde meterse cuando escuchó lo que no se podía. Al pinganillo Raúl Prieto, quien conoce muy bien la tele. Y supo poner freno a lo que podía suceder. Ya había sucedido lo importante.

“No sé cómo podéis dar cabida a una maltratadora infantil” le dice el hijo de Bárbara al programa en directo. Sobera se queda en shock. En ese momento silencio absoluto.

Ángel Cristo pone en jaque a la organización de #Supervivientes2024:



"No sé cómo podéis dar cabida a una maltratadora infantil, eso nunca es un regalo" #TierraDeNadie1

pic.twitter.com/Dk8jYAElB5 — telemagazine (@telemgzn) March 12, 2024

La nuera de Rey se halla en el plató. Rompe a llorar. Ana Herminia no tienen consuelo. Es el presentador quien le coge la mano fuertemente al tiempo que Alejandra Rubio intenta mediar. Sin objetivo conseguido. La novia de Cristo Jr. justifica la reacción que ha tenido su pareja: “Hay mucho sufrimiento en Ángel”. El apoyo es feroz por parte de Ana. El programa intenta recular. La palabra maltratadora infantil es fuerte dicha por un hijo. Más en directo. Y la cadena que ha intentado borrar los episodios vividos por Rocío Carrasco y compañía. Lo de Carrasco fue presunto. De lo del hijo del domador no tenemos constancia.

Ángel Cristo Jr. impide a Bárbara Rey meter la cabeza en Supervivientes

Se niega a que se lea la carta de su madre. Bárbara Rey quiere meter cabeza en el reality. Su hijo se lo impide. Y advierte que no está ahí para eso. Lo tiene claro. No hay negociación posible para que “meta la patita” la vedette. Ni con carta ni sin carta. Ana Herminia lo deja claro. No es ella quien ha filtrado la carta para que se lea en el plató. Hay otros intereses por otra de las partes.

Va a por todas. Mucho dolor durante años y ahora es su momento. No va a dejar que nadie ensucie su concurso ni utilizar su persona para blanquear el posible comportamiento de su madre. La realidad de Bárbara es su condena a dos años de prisión. No ingresará en prisión al conseguir un acuerdo por un delito de alzamiento de bienes. Una situación que puso en jaque a sus hijos. Ahora es Ángel quien lo hace con el programa donde participa como concursante. La expresión maltratadora infantil puede pasar factura a muchas de las partes de este conflicto incluida la plataforma donde se ha reproducido este comentario.