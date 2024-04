Publican terribles mensajes que salpican a Antonio Tejado y a María del Monte

Un enfrentamiento público entre uno de los colaboradores estrella del extinto Sálvame y Chayo Mohedano ha terminado de la peor manera posible: graves acusaciones y filtraciones inadecuadas.

Sálvame concluía en junio de 2022 y estamos viendo como sus colaboradores están rehaciendo su vida profesional alejados de Telecinco. Algunos. Otros, de momento, se lo están tomando con calma y eso es lo que está ocurriendo con Kiko Hernández porque además tiene un nuevo proyecto de vida tras casarse con Fran Antón.

Pero lo que no olvida Kiko son a sus antiguas enemigas televisivas. Entre ellas se encuentra Chayo Mohedano, con quien ahora se ha enfrentado en las redes sociales y la cosa ha derivado en graves consecuencias para terceros.

Lo recoge Informalia, Kiko Hernández compartía un vídeo de la cantante durante una actuación televisiva y ella ha respondido a la pulla aprovechando la última polémica del madrileño: “A mí se me cae el micrófono y tú eres capaz de inventarte un cáncer de páncreas, ser condenado y a día de hoy presentar un evento contra el cáncer el Cullera”, ha escrito la hija de Rosa Benito.

Y es que el pasado 4 de abril, Kiko Hernández fue el encargado de conducir un desfile de moda a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Cullera, un acto en el que participaron también su marido y el diseñador José Perea. La participación del también ex Gran Hermano causó una gran indignación por uno de los episodios más oscuros del pasado de Kiko: mintió sobre un cáncer de páncreas para tomarse un descanso televisivo, como confirmaron la Audiencia Provincial de Madridy el Tribunal Supremo en sentencias de 2018 y 2020 respectivamente, tal y como informa el citado portal.

Pero la sobrina de Rocío Jurado ha dado un paso más al publicar algunos de los mensajes que recibía por parte de Kiko Hernández durante el clímax de su enemistad, en 2015: “Lady Chayo, ¿has pensado en pedir una paga de minusvalía? No tienes que presentar papeles, con decir 'Buenos días' te la dan”, decía uno de los textos.

Antonio Tejado y María del Monte

En otro, el televisivo habla de la relación entre la cantante y Antonio Tejado, con el que mantuvo una relación de año y medio y tuvo un hijo: “Encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes”.

Y eso no es todo: en otro de los mensajes, Kiko se refiere a unos supuestos malos tratos de Tejado a Chayo y hasta de una filtración de María del Monte: “Tu madre me contó que tú le dijiste que Antonio Tejado te maltrataba y que ibas con morados a la televisión. ¿Eso no lo denunciaste? No lo entiendo”.

Y continúa. “Está muy feo que María del Monte te pase información a ti y a tu madre de Antonio y su familia y lo vayas contando a todo el que lo quiera escuchar”. Unas graves acusaciones a las que los aludidos no han respondido por el momento, concluye Informalia.