Alejandro Sanz, destrozado mentalmente por una traición y deuda de 15 millones

El cantante no pasa por su mejor momento y él mismo publicaba un alarmante tuit sobre su salud mental. Tiene millonarios y personales motivos para estar más que preocupado

El pasado sábado, 27 de mayo, uno de nuestros cantantes internacionales más queridos, Alejandro Sanz, hacia saltar todas las alarmas al compartir un inquietante y conmovedor tuit en el que reconocía no estar bien mentalmente.

Alejandro compartía el siguiente texto: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Centenares de miles de personas reaccionaron a la publicación del artista que recibió incontables muestras de cariño.

Alejandro Sanz y Rosa Lagarrige

Ahora sabemos algo más. En 2017 y durante una inspección fiscal, Alejandro Sanz descubrió una serie de irregularidades en sus cuentas bancarias, manejadas en aquel momento por un administrador y su amigo, hermano de Rosa Lagarrigue, que era su representante (con la que más tarde acabó en los tribunales). El agujero en cuestión no era pequeño: 15 millones de euros, de los que Hacienda le reclama una parte, otra se la reclama una empresa de Miami. Sanz tuvo que vender dos casas (una en Miami y otra en La Finca, en Madrid) para comenzar a tapar dicha deuda, que todavía no ha amortizado en su totalidad, tal y como asegura Informalia.

Algunos medios aseguran estos días que esta situación podría haber llevado a Alejandro a la bancarrota y a ese estado depresivo que ha manifestado públicamente. Otros, sin embargo, llaman a la calma: "Esto no es de ahora y desde luego no está arruinado, pero obviamente le pesa", han asegurado en Y ahora Sonsoles, el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3.

Y eso no es todo. Sanz también tiene un proceso judicial abierto contra Rosa Lagarrigue, que era su representante y hermana del administrador que le llevó a tales problemas económicos. El cantante se desvinculó de ambos y ella le demandó por incumplimiento de contrato. En 2019, el juzgado de Primera Instancia le dio la razón a ella y condenó al cantante a indemnizarla con 5,4 millones de euros. Recurrió y el caso aún está en los tribunales.