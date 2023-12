Chelo García Cortés y Bárbara Rey pasan al ataque contra Ángel Cristo Jr.

El enfrentamiento que mantiene la vedette y la periodista con Ángel Cristo Jr. ha llegado a su punto más tenso tras la última intervención de este en el programa "De viernes".

Este viernes Ángel Cristo Jr. se sentaba por primera vez en el plató de "De viernes" para tratar algunos de los polémicos temas que mencionó en su entrevista en el programa. Temas como el chantaje de su madre a el Rey Juan Carlos I con unas fotos que él mismo hizo o el montaje de Bárbara Rey con Bigote Arrocet para "joder" a María Teresa Campos son algunos de los que habló el hijo de la vedette, que no dudó a la hora de contestar a todas las preguntas de los colaboradores del programa.

Entre esas preguntas, Ángel Cristo Jr. tuvo tiempo de acordarse de todas las personas que le han estado atacando en las últimas semanas al conocerse todo el contenido de su entrevista. Una de esas personas ha sido Chelo García Cortés, una de las amigas más acérrimas de Bárbara Rey, a quien Ángel culpa de que muchos piense que está "enfermo de la cabeza" al decir que "Ángel es una persona extremadamente sensible, que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde".

Esas palabras no gustaron nada al hijo de Bárbara Rey, que contestaba a la periodista de manera directa en el programa: "Ha habido gente que ha dado a entender que estoy enfermo de la cabeza, en concreto Chelo. La verdad es que no quiero hablar en concreto de nadie, pero a veces es inevitable. Que Chelo diga que yo tengo un problema mental es faltarle el respeto a su propia madre. Y Chelo me entiende por qué lo digo".

Ha querido ser la periodista la que zanje este asunto, y lo ha hecho a través del periodista Omar Suarez, que en el programa "Fiesta" ha trasladado el contundente mensaje de la periodista: "He hablado con ella directamente y dice que no va a volver a pronunciarse ni a decir absolutamente nada. No quiere contestar".

Bárbara Rey rompe con su hijo para siempre

Otra de las personas que ha estallado contra Ángel Cristo Jr. ha sido su madre, Bárbara Rey, quien durante semanas se ha mantenido al margen de todo este escándalo pero que ya no ha podido más. Tras semanas sufriendo y muy tocada por la situación, Bárbara Rey se ha puesto en contacto con Aurelio Manzano para expresarle como se sentía.

"Hasta ahora ella ha estado muy afectada con lo que ha pasado estas semanas. Le ha afectado muchísimo porque es su hijo el que ha dado declaraciones. Pero ayer fue la gota que colmó el vaso del corazón de Bárbara" comienza explicando el colaborador de "Fiesta". Y es que hubo unas palabras en especial que no gustaron a la vedette: "Sobre todo con las declaraciones que dijo de que ella fue maltratada porque lo volvió loco. Eso la ha destrozado. También cuando dijo que se había sentido maltratado por ella".

Tras todo esto, Aurelio Manzano ha revelado las fuertes declaraciones de Bárbara sobre su hijo: "Las palabras que me ha dicho ella son 'no reconozco a mi hijo y, a partir de hoy, mi hijo está muerto para mí".