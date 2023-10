Un paparazzi abochorna a Bigote Arrocet con las fotos que tiene en su poder

Parece que el humorista chileno, última pareja conocida de María Teresa Campos, aspira a batir el récord de personaje más odiado y criticado y ya no solo por su exclusiva a toda portada.

A este paso el humorista chileno Edmundo Arrocet corre el riesgo de convertirse en el personaje más odiado de la crónica social patria de los últimos tiempos.

Su polémica exclusiva sobre María Teresa Campos apenas un mes después del fallecimiento de la presentadora ha supuesto ya no solo que surjan muchos críticos por el dudoso gusto del momento elegido, sino por el contenido de la entrevista. Así las cosas, además de las críticas están empezando a surgir informaciones y documentos sobre Bigote que hasta ahora no habían visto la luz.

Es el caso de las imágenes que tiene en su poder el paparazzi Raúl García y de las que habló este fin de semana en el plató de Fiesta de Telecinco.

Se trata de imágenes del humorista tomadas en el famoso "pisito de Bigote" y en las que, presuntamente, aparecería en compañía de mujeres que no son María Teresa Campos.



"Tengo unas imágenes que no se han visto nunca y os las voy a enseñar, para que veáis con vuestros propios ojos a Edmundo Arrocet y comprobéis que la supuesta persona de confianza de María Teresa Campos (Gustavo Guillermo) era conocedor de los hechos", señaló en el plató del programa de Emma García ante una atónita Alejandra Rubio, nieta de la presentadora fallecida.

Fiesta y Emma García suben sus datos con las fotos prohibidas de Bigote Arrocet

Claro que según Aurelio Manzano, Teresa no solo conocía la existencia de estas imágenes, si no que además habría pagado una gran cantidad de dinero para que no se publicasen.

Informaciones y documentos de lo más impactantes que ayudaron a programa de Emma García mejorar sus datos en los audímetros con respecto al fin de semana anterior. Así este sábado anotó un 10.6% de share y 853.000 espectadores (frente al 10% y 807.000 de la semana pasada) y este domingo hizo un 9.7% y 876.000 (frente a 9.3% y 817.000 de hace siete días).