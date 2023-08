La lista de curiosos objetos que Leonor llevó en su maleta a la Academia

La Princesa cumplió con las peticiones que le hizo la institución para el inicio de su formación militar que, por extrañas que parezcan, tienen una justificación.

La hija mayor de doña Letizia y don Felipe, reyes de España, puso este jueves 17 de agosto rumbo a la Academia General Militar de Zaragoza, donde ha comenzado una carrera como primera princesa cadete de la historia que la mantendrá muy ocupada durante los próximos tres años.

Antes de acudir a la Academia, la princesa pasó por la peluquería, donde rebajaron su melena lo suficiente para que no baje de la altura de la axila, como se requiere, y se pueda hacer (imaginamos que con la ayuda de alguna de sus 11 compañeras con las que comparte camareta porque le queda ‘níquel’) el perfecto moño (recogido con raya en medio) obligatorio para todos los días excepto cuando practique deporte, momento en que puede optar por coleta o trenza, y sábados y domingos, que tiene libres desde el viernes por la tarde, fuera de la instalación. Se prohíben los tintes de cabello que cambien el color original.

Y, por su puesto, el piercing que se hizo en Gales en la oreja izquierda, fuera, porque sólo se permite un pendiente en cada lóbulo del mismo par y nunca colgantes ni grandes, y se acabaron las sesiones de manicura con esmalte de colores (sólo transparente)

Leonor deberá respetar también las normas en cuanto a accesorios. Joyas y complementos están estrictamente prohibidos para no interferir en las actividades diarias. No obstante, se permite el uso de un reloj e incluso dos anillos siempre que sean de compromiso. Sin embargo, los collares y pulseras están prohibidos, a excepción de pulseras pequeñas que no sean excesivamente llamativas en la muñeca.

Durante su periodo de formación mientras esté en el recinto militar, la dama cadete Borbón Ortiz, como figura en la ‘galleta’ de su uniforme, deberá vestir de pixelado boscoso de camuflaje para el día a día, de gala para los actos oficiales militares y de pixelado árido de camuflaje para las maniobras.

Así, los juveniles estampados primaverales que tanto le gustan a su madre, la reina, quedarán reservados para los fines de semana que pueda disfrutar en Zaragoza o en Madrid (a donde se trasladará a bordo de un helicóptero Super Puma que el Ejército del Aire pone a disposición de Casa Real y con el que tardará una hora) en caso de no estar bajo arresto por alguna falta sancionable durante la semana.

El único privilegio que se le concede a la princesa en relación a sus compañeros respecto a sus salidas de la Academia es si tiene que acudir a algún acto programado en la agenda de la Familia Real.

Esos trajes militares corren a cargo de la Academia y no acompañaron a Leonor, que ha renunciado a la asignación mensual de 417 euros que se les da a todos l@s cadetes, dentro de la maleta Samsonite que llevó hasta las instalaciones militares zaragozanos que se encuentran a las afueras de la ciudad, junto a una de las carreteras que llevan a Huesca. Además, sabemos qué modelo es exactamente: una Respark y ya avisamos de que low cost no es, pese a los comentarios jocosos en redes sociales de que era muy antigua, ya que cuesta 240 euros.

Está permitido que se lleve de casa su propia ropa interior (se facilita en la Academia si se quiere) y también sus pijamas.

Aunque todo parece indicar que con tantas restricciones para cumplir los preceptos de austeridad y lo necesario aportado por la institución (también le dan libros y un ordenador portátil), el maletón debería ir casi vacío. Pues es todo lo contrario. La lista de objetos que necesitará durante sus primeros días es larga y, sobre todo, heterogénea y un punto surrealista para los mortales alejados del mundillo militar, aunque está claro que, si la Academia, solicita todos esos enseres es porque los va a necesitar.

Así, el encargado de compras de la Familia Real se debe haber dado una buena vuelta por supermercados tipo Leroy Merlin, Decathlon, Bauhaus, Bricomart e, incluso, tiendas de artículos militares de El Rastro para comprar lo siguiente: