Ni piercing, ni fotos en bikini: el verano menos "juvenil" de la Princesa Leonor

Se suele hablar muchas veces de la heredera de la Corona en términos de normalidad con sus congéneres. "Como otras jóvenes de su edad", se repite para transmitir una realidad ¿ficticia?

Corre sangre azul por sus venas pero a estas alturas los españoles de a pie ya han podido ver fotos en traje de baño, bikini o similares tanto a Victoria Federica Marichalar Borbón como a Irene Urdangarin Borbón, por no hablar de sus respectivos hermanos.

Sin embargo, de la Princesa Leonor y su hermana Sofía, como de la Reina Letizia, ni una. Mucho se habla de la hijas del Rey Felipe en plan "como cualquier joven de su edad", pero nada más lejos de la realidad.

Tal como señala esta semana Lecturas ni hay, ni se esperan fotos de las hijas de los Reyes en traje de baño "como cualquier joven de su edad", lo que no deja de ser extraño. Se apunta como suele ser habitual a Doña Letizia, quien consciente del revuelo que supondrían estas fotos habría alterado la rutina veraniega de sus hijas para evitarlas a toda costa.

Más aún ahora que la Princesa de Asturias está a punto de comenzar su formación militar y tendrá que abandonar otros muchos hábitos de "gente de su edad", como llevar un piercing sin ir más lejos.

El piercing de la oreja de la Princesa Leonor, fuera

De ello se hace eco Vanitatis, señalando como motivo de peso para quitarse el piercing que llevaba en la oreja Doña Leonor su ingreso inminente el 17 de agosto en la Academia Militar de Zaragoza, donde las normas al respecto son claras y concisas.

Cabe recordar que la primogénita de los Monarcas sorprendió en abril del año pasado con un segundo pendiente en una de sus orejas que ahora tiene que desaparecer.Y es que la Academia de Zaragoza tiene una normativa que regula el aspecto físico del personal que incluye reglas sobre el pelo, su tonalidad y hasta el peinado. También las hay sobre el maquillaje, el esmalte de uñas, las joyas y pendientes y otros adornos.

En resumen, que la Princesa Leonor no podrá llevar su piercing en la oreja puesto que aunque las mujeres pueden llevar pendientes, tienen que ser pareja e iguales entre sí. Además, no pueden llevar colgantes y tienen que ser preferiblemente esféricos, centrados en el lóbulo de la oreja y que no sobresalgan de la misma.