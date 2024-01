La hija de José Luis Gil ataca con dureza a los actores de 'La que se avecina'

Saltó a la fama con su papel de 'señor Cuesta' en 'Aquí no hay quien viva'. Ahora triunfaba como Enrique Pastor en Mirador de Montepinar hasta que un ictus lo ha dejado postrado en la cama.

El querido actor José Luis Gil sigue retirado de la vida pública y profesional tras el ictus que sufrió en el mes de noviembre del año 2021. Irene Gil, hija del actor, ha ejercido estos años de portavoz de su padre y ahora ha concedido una entrevista a la revista Pronto en la que no sólo ha actualizado el estado de salud de su padre sino que también ha hecho una previsión sobre su futuro y, lo más llamativo, no ha dudado en atacar a los compañeros de serie del actor, los que han trabajado con él en La que se avecina de Telecinco.

Irene ha criticado a los actores de la serie de Mediaset porque no visitan a su padre: "Le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados. Es evidente que han sentido muchísimo lo del ictus y le llaman por teléfono porque lo quieren y lo respetan, pero...".

Además les acusa de no estar contando la verdad sobre el estado de salud del actor que interpreta a Enrique Pastor: "Todos sus compañeros lanzan mensajes llenos de optimismo, aunque la situación es complicada. Se han dicho cosas que no se ajustan a la realidad de José Luis, quizá porque los que hablan no saben, pero están deseando que supere esta etapa tan difícil".

Irene Gil aclara que "hoy por hoy es imposible" que su padre vuelve a escena y asume su nueva realidad: "Han pasado dos años y hemos asumido que nuestra vida no es la misma y luchamos por afrontar esta situación, que es compleja y dolorosa. Cuesta encajarla".

Hace un mes

Ya hace un mes, la hija del actor ya concedía una entrevista a la misma revista en la que reconocía que "no creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos.Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle. Yo no no lo veo, pero ojalá me equivoque y todo cambie a mejor en el futuro, aunque el paso del tiempo te hace perder las esperanzas".

Y aportaba otros detalles físicos: "Tiene movilidad, pero, claro, no es un hombre muy joven", ademas de deslizar ya su malestar por las 'no visitas' que recibe su padre: "Reconoce a todo el mundo. Si viene alguien a verle sabe quién es, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse".