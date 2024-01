TVE se olvida de contratar a la otra parte del tándem perfecto de Rocío Carrasco

La hija de Rocío Jurado aterriza dispuesta a todo en la televisión que pagamos todos los españoles después de acabar con Telecinco, a la que le salió carísima la peor apuesta reciente...



Este jueves la hija de la más grande cambia el rol de mujer televisiva. Deja el atuendo fucsia y de presunta mujer maltratada y se mete en la cocina con los fogones. Bake Off: Famosos en el Horno es el nuevo programa de la televisión pública que pagamos todos los españoles. La “buena madre” llega a TVE después de su intervención en el programa de Julia Otero Días de Tele el pasado 8 de marzo.

La invitada de la comunicadora catalana tuvo presencia en un día tan señalado como el Día de la Mujer. Aquí da igual que se utilice lo de trabajadora o no. No altera el resultado de la invitada. Y del extinto programa conducido por Otero, tampoco. El resultado no mutó.

Después de 2 años en la cadena principal de Mediaset donde narró su Rocío, contar la verdad para seguir viva y puso “patas arriba” al poder judicial, ahora TVE que depende directamente del poder ejecutivo la premia con un puesto de trabajo en la televisión pública española.

Al Ejecutivo no le bastó con el atentado hacia el Poder Judicial que ahora la tiene en una dependencia directa del Poder Ejecutivo. Méritos tendrá. O quizás no está en la lista negra de José Pablo López, director de contenidos de RTVE. Aquí hay dos listas. Al estilo de otras épocas comunistas de otra países vecinos. Todo puede cambiar. Depende de cómo se comporte Rocío Carrasco con las esferas. Eso lo hace bien. Allá donde vaya. Ya fuera en Antena 3 en 2013, Telecinco en 2021 o ahora en TVE.

La hija de Rocío Jurado llegaba a Telecinco el 21 de marzo de 2021. Aquella noche de domingo comenzaba el derrumbe de la cadena que había sido líder de audiencia durante 20 años. Las primeras emisiones captaron la atención del pública con la “historieta” de la Carrasco. A medida que transcurrieron las semanas, aquello fue un infierno y decidieron cambiar de canal. Comenzaba el estrellato de Antena 3. Se lo habían puesto muy fácil.

No era creíble tanto cuento chino. Una mujer que decide no tener contacto con sus hijos, que aseguraba que su psicólogo le había aconsejado contar la historia de manera pública para su sanación y ex esposa que hablaba de sentencias no existentes y que ejecutaron desde la sala de un plató de televisión. No sala judicial. Nunca hubo juicio porque no existieron indicios racionales de criminalidad.

Aquellos días comenzaron las demandas de Carrasco. Las tres que le interpuso a Olga Moreno están perdidas. Y condenada en costas la que un día fue primera mujer de Antonio David Flores. Fruto de aquel amor apasionado nacen dos hijos que viven desde hace años con el padre. La madre desapareció después de optar sus hijos por vivir con el progenitor.

El discurso de Rocío Carrasco en Telecinco arrastró al Poder Judicial

Su discurso de los malos tratos o mejor dicho no malos tratos, apoyado por una plataforma televisiva tuvo como único objetivo poner en tela de juicio al Estado de Derecho. Arrastró al Poder Judicial como si de una docta magistrada en derecho penal se tratase. A su lado, una ministra de Igualdad, Irene Montero, y un presidente de Gobierno que se interesaba por la mujeres maltratadas de nuestro país a través de una llamada a María Teresa Campos para preguntarle por su presunta “tercera hija”. A los centros de acogida no llamó. Llamó al gourmet mediático.

Ahora TVE apuesta por este personaje. Poco que perder. La pasta no es suya. Es de todos los españoles. Telecinco se la jugó con mucho más peligro. Y le costó caro. Muy caro aquella apuesta por la hija de Pedro Carrasco. Comienza otra era. A por otro éxito de la televisión pública. A la cadena se le ha olvidado contratar también a su “hermana, yo si te creo”, Carlota Corredera. El tándem hubiese sido éxito asegurado.