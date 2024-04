Terelu Campos vuelve a Mañaneros de La 1 de TVE por imposición "suprema"

Esta semana la hija de María Teresa Campos ha llamado a los hilos ejecutores de Pedro Sánchez para que sea reintegrada al equipo del programa que no contaba con ella. Dicho y hecho.

Este viernes la hija mayor de María Teresa Campos regresa al programa del que fue despedida. Mañaneros la contrató pero pasado un tiempo la dirección se percata de que no es la colaboradora con la que quieren contar en el magacín de la mañana de TVE. Es expulsada. En ese momento ya no tiene el apoyo del extinto José Pablo López, exdirector de contenido de RTVE. A este individuo lo expulsó su jefa Elena Sánchez antes de ser destituida.

Terelu Campos tiene broncas con la dirección. Malas formas con sus compañeros y la audiencia no acompaña. No sube ni una décima. Lo contrario. La baja. Ella funciona en Telecinco. No en la televisión pública. Aquí va de fina. Funciona cuando saca su faceta de gruñona. La forma de ser de Terelu es el tándem perfecto para que no tenga nada que ver con el programa que dirige Eduardo Blanco y presenta Jaime Cantizano. Hasta este jueves estaba fuera del programa. Una llamada al poder supremo ha hecho que todo cambie.

Una llamada de arriba cambia la situación de Terelu Campos en TVE

Esta semana la hija de Teresa Campos ha llamado a los hilos ejecutores de Pedro Sánchez para que sea reintegrada al equipo. Dicho y hecho. La hermana de Carmen Borrego tiene que regresar a su puesto de trabajo de opinadora. Ni un pero a la decisión. El jefe es el jefe. El gobierno es el gobierno. El poder es el poder.

Terelu Campos regresa a Mañaneros de La 1 con más fuerza. Ha demostrado que por encima de todo el programa con quien se reúne el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, es con ella. Con los demás, ninguno. La guerra la ha ganado la amiga de Rocío Carrasco.

Este viernes se tendrá que hacer un paripé para disimular que el regreso de Terelu al programa de la mañana de TVE ha sido un “cese temporal de la convivencia matrimonial”. Fue una realidad y una imposición.

A la hija de Teresa Campos no la quieren en este formato. Nadie. Demasiados aires de superioridad con los demás. Por encima del bien y del mal. Una actitud de soberbia que recuerda a los tiempos de Telemadrid cuando presentaba Con T de Tarde. Entonces su azafata le cogía el cigarro cuando ella fumaba en los descansos. El pasado siempre vuelve. Y las dictaduras de izquierdas son muy peligrosas. Lo dijo don Santiago Carrillo en La Mano Negra del Comunismo. Gran libro.