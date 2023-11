Avilés se pasa de listo con Alejandra Rubio, Barneda le "llama tonto" y se lía

Lo de los colaboradores del programa de tarde de Telecinco Así es la Vida es un no parar y la presentadora colmó el vaso de su paciencia y terminó conectando con el público indignado.

Estaba claro que la incendiaria entrevista de Ángel Cristo Jr. no iba a quedar en el plató de Telecinco y varios días después no solo se sigue hablando de ella, sino que ha empezado a trascender información delicada sobre el hijo de Bárbara Rey. Con este nuevo debate sobre la mesa, el Así es la Vida de Sandra Barneda en Telecinco analizó este martes quién puede estar filtrando esta información comprometida y los nombres de Sofía Cristo y su madre salieron a relucir

En este punto, la colaboradora del programa Alejandra Rubio quiso partir una lanza a favor de Sofía Cristo: "Ha salido diciendo que no va a participar en esto y que no va a decir nada malo de su hermano". Sin embargo, otros colaboradores no lo tenían tan claro, como Gema Fernández: "Esa no es la realidad, ellas están diciendo públicamente que no quieren hablar mal de él, pero por detrás están filtrando información que es la que va a poner probablemente a los pies de los caballos a su hijo".

Pero la hija de Terelu Campos estaba dispuesta a poner la mano en el fuego porque "conoce a Sofía, sabe como es y si tiene que decir algo lo dice".

El pique entre José Antonio Avilés, Alejandra Rubio y Sandra Barneda

Fue en este punto cuando José Antonio Avilés advirtió con un "no se pueden pisar los charcos muy fuerte porque salpican porque hay periodistas que han dicho públicamente que han hablado con Sofía y Bárbara y les han dado información".

Pero Alejandra Rubio se puso especialmente seria para dejar claro que estaba hablando con Sofía y desmentía cualquier acusación de este tipo: "Ella no ha filtrado absolutamente nada. Sí ha hablado con Makoke ayer, pero no le ha dicho nada de su hermano. También Avilés le llamó, y me dice que le da permiso para que ponga sus audios".

Con la pelota en su tejado Avilés se dedicó a jugar al despiste hasta que Sandra Barneda le preguntó directamente: "¿Sofía Cristo te ha dado información delicada de su hermano?". Ante los nuevos rodeos, la presentadora no pudo ser más rotunda: "¿Estás enterándote de lo que te estoy preguntando o te estás haciendo el tonto? ¡Respóndeme a lo que te pregunto, ¿sí o no?!".

"No tengo información comprometedora", terminó reconociendo Avilés, con el resto de colaboradores apuntando a que podría haber sido a otro de ellos, lo que terminaba por colmar la paciencia de la presentadora: "Yo lo que quiero es que si Sofía Cristo o Bárbara Rey tienen que decir cualquier cosa, que la digan. Lo que no me parece bien es que, si lo hacen, que por un lado digan que no van a criticarle y por otro estén distribuyendo información. Si lo hacen, me parece mal este doble discurso".

"Me parece tremendo lo que se está haciendo en este programa. Lo único que digo es que mientras públicamente ellas dos estén diciendo que no van a perjudicar a su hermano y su hijo, no diremos ninguno de los mensajes que por detrás están enviando. Me comprometo porque me parece fatal. O lo dices o no lo dices. O lo cuentas o no lo cuentas. No voy a entrar en este juego, porque parece que por un lado quieren quedar bien, pero al mismo tiempo quieren que sean otros los que suelten todo. Me da igual si le escriben a mis colaboradores, aquí no se va a sacar nada, se lo digo desde aquí a la dirección del programa, me comprometo con ello", concluyó.

Una indignación que conectó con el público de Telecinco que este martes acompañó al Así es la Vida de Barneda con un respaldo del 9.4% de share y 902.000 espectadores, sus datos más altos de los tres últimos programas