Sorpresa y preocupación: airean lo que le ocurrió a Arévalo horas antes de morir

Días después del fallecimiento del querido humorista aún se especula por la causa real de su fallecimiento, todo apunta a un infarto pero ahora su hijo ha contado unos detalles desconocidos.

La noche de este pasado miércoles 3 de enero, tal y como les contábamos en ESdiario, no pudo ser más trágica, al conocerse de la muerte de Paco Arévalo. El cómico perdía la vida de forma inesperada a los 76 años de edad.

Ahora hemos conocido que desde hacía unos días no se encontraba precisamente bien porque arrastraba problemas de salud y se ha sentido mareado los últimos días. Pero era algo que no hacía pensar que iba a fallecer en su domicilio de Valencia.

Allí fue encontrado su cuerpo sin vida por parte de su propio hijo, que alertado por no tener respuesta de su padre se personó en su casa para ver qué sucedía. La sorpresa fue mayúscula. Dio los pasos necesarios para que los seres queridos conociesen el desenlace, aunque desde un primer momento no se ha explicado qué le ha sucedido al humorista, tal y como recuerda La Razón.

Horas más tarde, aunque aún se espera el resultado de la autopsia para arrojar más luz sobre la causa de la muerte de Paco Arévalo, ya se tiene una primera idea. Al parecer, tal y como recalca el citado periódico, sufrió un repentino infarto fulminante, como así ha querido adelantarlo su propio hijo a las puertas del tanatorio valenciano en el que se vela a su padre: “Ha sido súper repentino, muy rápido, cuatro días que parecía que tenía gripe y ha ido empeorando. Yo creo que sí, que ha sido un infarto”, decía visiblemente afectado por la pérdida. Y es que le ha pillado por sorpresa, aunque la salud del cómico no era del todo buena. Desde hacía un tiempo “respiraba mal”, pero nada le hizo pensar que terminaría llorándole tan pronto.

Horas antes de morir

“Ayer entré varias veces, le llevé zumo de naranja, le llevé varias cosas y ya la última vez que entré no me contestó, ya nos había dejado”, decía el hijo de Arévalo sin poder contener la emoción al revivir los últimos instantes de su padre. Pero también a la hora de recordarlo, al destacar los buenos momentos que compartieron y que siempre le acompañarán con especial cariño: “Es un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás. Me ha dejado un vacío enorme”. Una percepción del arte de hacer feliz que poseía su padre que quiere que todos tengan presente: “Espero que todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera”.