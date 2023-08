La amistad de India y Sergio Ramos viene ¡desde que fueron novios! con 19 años

Mucho se ha hablado durante los últimos meses de la presunta crisis matrimonial que están atravesando Sergio Ramos y Pilar Rubio, alimentada por numerosos detalles que ellos mismos, quizás sin darse cuenta, están desvelando en sus redes sociales. La pareja lleva una temporada en la que ofrecen con cuentagotas escenas familiares como las de antes, todos reunidos, e incluso del matrimonio expresándose su amor antes sus millones de seguidores.

Lo cierto es que esos casos contados a los que nos referimos casi siempre vienen a justificar la subida del volumen de los rumores sobre su inminente ruptura. Es entonces cuando, con una foto de ambos con una copa o rodeados de sus pequeños en una celebración, intentan desmentir sin desmentir.

El penúltimo capítulo de este culebrón se escribió cuando salió a la palestra la cantante India Martínez, que de todos es conocido que mantiene una larga y sólida de amistad desde hace tiempo, atribuyéndole el papel de la mujer con la que le había sido infiel a Pilar Rubio. El hecho de que se les viera en alguna ocasión juntos en un pasado no muy lejano ahora sirve para alimentar la hipótesis de que es la tercera persona que se ha interpuesto entre Sergio y Pilar, y por la que él le ha sido infiel a la colaboradora televisiva.

El propio futbolista rápidamente desmintió estos rumores en sus redes sociales, enfatizando la fortaleza de su relación con Pilar Rubio, madre de sus hijos: "Os quiero con locura", publicó en su Instagram.

Ella, por su parte, también se apresuró a desmentir los rumores el 15 de agosto con una foto con su actual pareja, Ismael, el día que él celebraba los 40 años.

El último capítulo, de momento, se ha exhibido este sábado en ‘Socialité’, donde se ha rebelado que, además de una larga relación amistosa entre Sergio e India, hubo algo más que pudo dejar poso hasta nuestros días.

Un testigo ha asegurado en el programa de Telecinco que Ramos e India mantuvieron un idilio cuando tenían 19 años, y así ha sido corroborado por un testigo: “"No me sorprende lo que están contando de Sergio Ramos e India Martínez porque tuvieron un romance cuando eran jóvenes y ella es su amor platónico”.

"Fue en 2005 o 2006, cuando Ramos empezó a jugar en el Real Madrid -continuaba el testigo- Ambos tenían unos 19 años. India estaba empezando en la música y todavía no era muy conocida. A Sergio le encantaban sus canciones y realmente fue el flamenco lo que les unió”.

