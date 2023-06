La "relación" de India Martínez con Sergio Ramos machaca a Bertín Osborne

La cantante no ha dudado en traspasar las fronteras de lo profesional para entrar en su faceta más privada durante su entrevista para Telecinco y algún espectador se ha llevado una sorpresa.

Este lunes Bertín Osborne comenzó la semana en Telecinco con la visita de la cantante India Martínez a Mi Casa es la Tuya y durante su distendida charla se habló tanto de su vida profesional como de su faceta más privada e íntima.

India Martínez habla con orgullo de cómo ha construido su carrera:

🗣️“Yo empecé desde menos de cero”. #MiCasaIndia pic.twitter.com/37d8Jn0zG8 — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 12, 2023

Todo porque el presentador quiso preguntarle cómo ha llevado la popularidad y que se empezase a hablar de ella en la prensa cuando saltó a la fama. "Ha habido épocas que me ha preocupado, yo quería que me conocieran por mi música, por lo que hago artísticamente, pero como una cosa está ligada a la otra no te queda otra", contestó Martínez.

Eso no quita para que sea algo que no ha llevado bien: "Cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás, con quién dejas de estar y al principio lo llevaba fatal, no quería contar esas cosas. Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo".

Bertín Osborne e India Martínez: los problemas de la fama

Fue entonces cuando Bertín Osborne quiso hacer una reflexión en primera persona: "No es fácil acostumbrarse a eso, a mí me ha pasado muchas veces que te colocan a alguien que no tiene nada que ver, que seguro que te ha pasado a ti que era tu amigo y no tiene nada que ver, incluso me pasó una vez con la mujer de un amigo mío".

Tanto es así que India Martínez aprovechó para recordar el momento en el que se le relacionó con Sergio Ramos: "A mí una vez me sacaron en una revista diciendo que era yo, ponía: "La nueva novia de Sergio Ramos" y era su hermana. Los pillan en la playa y era su hermana, por ejemplo".

Sinceridad y confesiones que, sin embargo, no ayudaron a Bertín Osborne a mejorar sus cifras de audiencia en la parrilla de Telecinco. De hecho, Mi Casa es la Tuya registró este lunes datos de 7.9% de cuota de pantalla y 963.000 espectadores, sus cifras más discretas desde que comenzó la nueva temporada.