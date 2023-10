Paz Padilla responde a las recientes acusaciones de David Valldeperas sobre ella

La sonada acusaciones del director de "Sálvame" hace unos días, no han tardado en ser contestadas por la que fuera presentadora del espacio y uno de sus amigos.

David Valldeperas, el que fuera director de "Sálvame" durante la emisión del programa en Telecinco, realizó unas controvertidas declaraciones hace algunos días en el podcast "Querido Hater" del influencer Malbert. Unas declaraciones en las que el director del programa lanzaba un duro comentario contra Paz Padilla.

"Se nos rompió el humor. Yo no tengo ningún tipo de relación con Paz Padilla, ni la quiero tener" afirmaba Valldeperas en el podcast, para después explicar por qué la presentadora abandonó "Sálvame": "Ella dejó de pasárselo bien en el programa, empezó a tener relaciones tensas con algunos colaboradores y dejó de ilusionarse con 'Sálvame'".

Además, David también habló sobre el día en el que Paz Padilla discutió con Belén Esteban y abandonó definitivamente el programa: "Al principio lo disfrutaba y empezó a no pasárselo bien, y eso se transmitió. Lo que podía ser una mala tarde, se convirtió en su fin en el programa... Era un programa que necesitaba mucha energía y mucho compromiso de quien lo presenta".

Finalmente, el director de "Sálvame" se refirió al momento exacto en el que su amistad con la presentadora se rompió: "Hubo un episodio, tras su salida del programa, que a mí me desencantó. Ella creía que yo era parte de sus enemigos y no es verdad. Hice algo con buena intención, a ella le llegó algo que no era exacto y consideró que no me había portado bien, hizo un acto y supo que se había equivocado. Yo pensaba que me tenía más cariño, pero visto lo visto, seguramente era un cariño por interés".

Paz Padilla no quiere pisar suelo pisado

La respuesta de Paz Padilla no ha tardado en llegar. Aprovechando una fiesta por el aniversario de Cepa 21, la presentadora ha hablado sobre todas estas afirmaciones que Valldeperas ha hecho sobre ella. Y aunque para él la relación con ella está muerta, Paz Padilla ha asegurado que "lo quiero mucho, lo he querido mucho, le deseo que sea muy feliz y que le vaya muy bien".

La gaditana tiene claro que no quiere mirar al pasado y prefiere centrarse en lo que tiene delante: "La vida es mucha vida. Estoy pendiente de lo que ahora me toca vivir. Es el consejo que doy. Hay que vivir el aquí y el ahora... Yo estoy centrada en lo mío y no suelo pisar suelo pisado... ¿De qué me sirve a mi pensar dónde estuve ayer? Ni lo que viví ayer".

Además, Paz Padilla tuvo buenas palabras, no solo para David Valldeperas, sino para el resto de compañeros que tuvo en "Sálvame": "Yo quiero a todos mis compañeros... Por supuesto, deseo lo mejor a él y todos. Y ya está, soy feliz y quiero que todo el mundo sea muy feliz. Fue una etapa de mi vida, y ahora estoy en otra, estoy muy feliz con 'Mentes expertas'".