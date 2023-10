El ex director de Sálvame se sincera acerca del "esquí" de algunos colaboradores

David Valldeperas reaparece en el podcast 'Querido Hater', en el que ha hablado sobre todas las espinosas cuestiones que rodeaban al programa, incluyendo lo mal que sentó al equipo su cierre

El final de 'Sálvame' sigue dando que hablar, tres meses después de su desaparición de la parrilla televisiva. Después de meses sin pronunciarse, David Valldeperas, ex director del programa, ha decidido conceder una entrevista a 'Querido Hater', programa de Malbert en Podimo. En ella, ha repasado cómo fue su etapa al frente del espacio de Mediaset y lo que ha supuesto su adiós.

Por un lado, quiso lanzar un mensaje a aquellos que catalogan de telebasura a 'Salvame': "Son unos aburridos que no saben entretenerse. La prensa rosa son historias humanas. Es la vida de las personas que son más o menos interesantes o que nosotros hacemos que sean más o menos interesantes. ¿Qué hay gente que la considera telebasura? Pues habrá más de dos millones de personas a las que le guste consumir telebasura", afirmó.

El presentador quiso saber la opinión de Valldeperas sobre la confesión de algunos colaboradores de 'Salvame' sobre su adicción a las drogas. "Muchos han reconocido su afición a 'esquiar'. Bueno, a meterse coca por todo lo alto o lo que quisiesen meterse, que yo no entiendo mucho. Como director, ¿cómo gestionas eso?", indicó Malbert. "Yo creo que, si ha habido alguien que ha estado en directo 'esquiando', en el momento que ha perdido el control se le ha sacado del plató. Al menos, en los programas que yo he dirigido", aclaró el exdirector del espacio del corazón.

También fue preguntado por el nuevo proyecto de Ana Rosa Quintana en 'TardeAR': "Yo creo que Ana Rosa sabe hacer y ha tenido mucho éxito durante muchos años y ahora se enfrenta a una franja que para ella es nueva. Yo creo que ha empezado haciendo lo que ella cree que tiene que hacer, otra cosa es que ahí están los datos".

Un final inmerecido

Valldeperas habló largo y tendido acerca del formato de La Fábrica de la Tele y la forma en la que Mediaset había comunicado el fin del programa de corazón. "Ha sido una falta de respeto, pero no al equipo, sino al programa entero, a todo el mundo. Si hay un cambio editorial, se reúne a la gente y se habla, pero hacerlo por detrás... Creo que no nos lo merecíamos. Me sentó fatal", explicaba el exdirector del espacio a Malbert.