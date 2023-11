Marta López se reencuentra con un mítico de Telecinco y aún ardían las cenizas

Dicen que donde hubo fuego siempre quedan cenizas y si no que le pregunten a la veterana colaboradora de la cadena de Mediaset que ha dejado a todos con la boca abierta en su programa.

Hacía tiempo que Marta López lejos de comentar las noticias del corazón no protagonizaba alguna de ellas, algo que a lo largo de su trayectoria mediática y televisiva ha ido combinando prácticamente a partes iguales.

Pues bien, esa racha parece haber llegado a su fin por lo que se pudo ver este martes en el Vamos a Ver en el que colabora habitualmente para Telecinco, su cadena fetiche desde que se dio a conocer en Gran Hermano.

Todo porque ha recuperado el contacto con el que fuera su pareja durante un tiempo, Efrén Reyero, otro viejo conocido de Telecinco que saltó a la fama gracias a Mujeres y Hombres y Viceversa.

Y es que López sorprendió a sus muchos seguidores este fin de semana con una inesperada fotografía en la que, frente al mar, se podía ver perfectamente a Efrén. Todo ello acompañado por una frase bastante llamativa: "¡Algo he tenido que hacer bien para tenernos en mi vida! Gracias por unos días inolvidables".

Reyero no solo le dio un "me gusta" a la foto de Marta sino que le dedicó otro mensaje no menos cariñoso: "Gracias por el fin de semana. Gracias por hacerme reír, por hacer que sea yo...".

Era más o menos evidente que la cosa no iba a quedar ahí y así ha sido en cuanto la colaboradora ha puesto un pie en el plató de Vamos a Ver, donde ahondó en detalles ante sus compañeros: "Nos vimos con muchas ganas".

Marta López niega algo más que una amistad con Efrén Reyero

Aunque matizó que "no he vuelto con Efrén, es verdad que llevaba tres años sin verle" también generó cierta ambigüedad con sus sonrisas y sus palabras: "Después de tres años hemos vuelto a coincidir queriendo", explicó dejando claro que ambos concretaron la cita y no fue un encuentro causal.

"Yo le puse un mensaje por una cosa que le había pasado Efrén, él me invitó a su cumpleaños y fui a Málaga a celebrar el cumpleaños con él", añadió.

Efrén Reyero y Marta López.

"Tardé muy poco en ir. Voy a donde me da la gana, con quien me da la gana y cuando quiera. Soy libre y él también, nos hemos visto y nos vamos a volver a ver", aseguró sin poder esconder una sonrisa de felicidad absoluta. Tanta, que sentenció rotunda: "Lo he visto este fin de semana y el lunes, si queréis, me volvéis a preguntar. ¡Cómo no voy a tener una sonrisa teniendo a un chico así al lado, es impresionante!".