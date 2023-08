El duelo de modelitos entre Marta López e Isabel Rábago genera rumores de plagio

Son amigas, compañeras, colegas y trabajadoras del mismo plató de televisión... Sin embargo, entre sus propios compañeros de programa han empezado a surgir especulaciones...

Es una sección habitual en muchos programas de crónica social y rosa la de analizar a celebritys que apuestan por el mismo modelito y, a partir de ahí, decidir a quién le queda mejor. Y la sección del Fresh de Ya es Mediodía no iba a ser menos.

Claro que buscando en su propia hemeroteca la propia redacción del programa de Telecinco se ha dado cuenta de que no hace falta buscar fuera del plató porque entre sus colaboradoras también pasa. En concreto es el caso de Marta López e Isabel Rábago.

Buscando en sus redes sociales sus compañeros de redacción han podido averiguar que una y otra repiten modelitos y estilismos y lo mismo aparecen con el mismo vestido, que lo hacen con el mismo abrigo, la misma falda o la misma biker...

Coincidencia o casualidad, este jueves el magacín aportó varias posibilidades más, entre bromas y veras, como que tengan el mismo fondo de armario porque trabajan con las mismas marcas, porque quieran parecer mellizas o porque no tengan personalidad... Más aún, se dejó caer la posibilidad de que como tienen el mismo trabajo tal vez también el mismo gusto por la moda... Pero ¿quién copia a quién?

Marta López e Isabel Rábago intercambian y comparten estilismos

Marta López defendió que "no nos copiamos, pero nos queremos mucho y a veces nos dejamos la ropa". También aseguró que hay algunos vestidos que no son los mismos y que otros, son parecidos pero no iguales, ya que cambia el color o la forma de la prenda.

El caso es que ambas tienen una estrecha amistad y comparten muchas prendas y muchas cosas en la vida y decían: "Tenemos la suerte de tener la misma talla aunque no somos iguales de altura, pensamos casi igual en muchas cosas, nos gusta la misma ropa".

Para finalizar, Isabel Rábago quiso aclarar que casi la mayoría de los vestidos que tiene igual que Marta, es porque le dice que le gusta el vestido y ella se lo regala.