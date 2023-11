Foto robada de la Princesa Leonor: lío judicial y millones de euros de negocio

No es una exageración cuando se habla de ‘leonormanía’, algo que se ha desatado tras cumplir la mayoría de edad la heredera de la Corona. Pero tanto entusiasmo hace que se traspasen límites.

El mes de octubre ha sido un antes y un después en la vida de la Princesa Leonor. Jura de bandera en la Academia Militar General de Zaragoza, Desfile del 12-O, Premios Princesa de Asturias, jura de la Constitución española, cumpleaños de su mayoría de edad y las celebraciones ya privadas de la primogénita de los Reyes Felipe VI y Letizia.

Todos esos eventos han provocado que la heredera de la Corona haya pasado de un más que discreto segundo plano a abrir informativos, ocupar portadas de todos los medios o protagonizar programas de radio y televisiones. La palabra de moda estas semanas es la lenonormanía y describe bien lo que está ocurriendo en torno a la Princesa.

Pero tanto protagonismo repentino ha provocado también una suerte de picaresca en torno a Leonor de Borbón Ortiz y que tiene que ver con el merchandising que se ha generado en torno a ella. Sí, al más puro estilo británico, en las tiendas de souvernir y regalos de la capital de España se han disparado las ventas de objetos recordatorios de la jura de la Constitución de la heredera.

Llaveros, mecheros, tazas de té, cucharas, platos, delantales, camisetas… están ilustrados con una fotografía de la Princesa Leonor para recordar ese ya histórico 31 de octubre, día en el que oficialmente se convertía en la quien será la próxima Reina de España.

Pero hay un problema: muchos de estos elementos se están ilustrando con una fotografía robada (prohibida como comentaban en Fiesta de Telecinco) de Leonor y que corresponde a un momento de la última ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El autor de la foto robada de Leonor

Una imagen que tiene un autor, Robert Smith, y que no ha autorizado en ningún caso que se haga uso de ella y menos para fines tan lucrativos. TVE, tal y como les adelantaba la pasada semana ESdiario, filtraba con anterioridad una imagen no autorizada de la Princesa. Para esta nueva ocasión de foto polémica, el citado programa de Mediaset contactaba con él y así opinaba de lo sucedido:

“Yo me enteré de manera fortuita, unos compañeros periodistas hicieron un reportaje sobre los souvenirs y uno de ellos cayó en que la foto podía ser la mía. Cuando la veo digo ‘esto no puede ser mío’ porque yo trabajo en exclusiva para la revista ‘Semana’, no hay manera de que esa foto haya salido de ahí y mucho vemos para acabar en souvenir. Yo al principio estaba un poco incrédulo, luego lo comprobé y sí, era mi foto”.

Fiesta abordaba la polémica por la foto robada.

Según confesaba el fotógrafo, él mismo intentó solucionar el problema hablando con el productor de los objetos, pero sólo ha encontrado evasivas. Pero, tras ir adquiriendo dimensión el problema de los derechos de autor -porque ya se han ido haciendo eco algunos medios, entre ellos ESdiario- algunos de estos productos se han ido retirando del mercado (o tal vez agotando y no repuestos) pero hay otros que permanecen a la venta.

La situación ahora está pendiente de la presentación de la correspondiente demanda y en unos días se formalizará la pertinente denuncia en los juzgados de Madrid. La foto ha sido utilizada con fines muy lucrativos y los productos han podido generar beneficios de millones de euros.

Por su parte, la Casa Real prefiere permanecer al margen de este polémico asunto que generado una venta millonaria utilizando la imagen de la Princesa Leonor y sin tener escrúpulos y reparos por no respetar los derechos de autor.