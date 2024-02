Las órdenes de Casa Real limitan el regreso del Rey Juan Carlos: lío en Palacio

El Emérito podría regresar a España el próximo mes de marzo. Su destino, Galicia pero no se descarta que visite fugazmente Madrid. En La Zarzuela no olvidan sus últimas y polémicas fotos.

El pasado 10 de enero la revista ¡Hola! publicaba las fotografías, un total de 9, más impactantes de los últimos años. La revista del ‘saludo’, tal y como les hemos contado en ESdiario, llevaba a portada el 86 cumpleaños del Rey Juan Carlos, una fiesta que el Emérito celebraba en su residencia en Abu Dabi.

La exclusiva de la mencionada revista era inesperada y en La Zarzuela, tal y como han confirmado a ESdiario fuentes próximas a Palacio, no daban crédito al recibir la publicación.

Tal y como informaban las mismas fuentes, con la revista encima de la mesa la Casa de Su Majestad el Rey reunía un ‘gabinete de crisis’ para analizar la repercusión de esas fotografías y, sobre todo, tratar de comprender por qué el Rey Emérito había autorizado su filtración.

Pero en la Casa Real sabían que Don Juan Carlos era el responsable de que vieran la luz esas fotografías. En ellas se veía al Emérito acompañado por sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, sus nietos Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, Pablo o Irene Urdangarín, con algunos de los invitados que eran del círculo de sus amigos más íntimos. Además, se le fotografiaba cortando con un sable una imponente tarta de fondant con su Escudo Real.

La exclusiva sentaba mal por varios motivos. En primer lugar porque en Palacio no se tenía información sobre que ese hecho se iba a producir. Además, en la Casa Real no entienden que se hayan cedido esas fotos en exclusiva (algunos señalan que ha sido un regalo de Juan Carlos I a la revista) a ¡Hola! y le afean que no se haya distribuido por igual a todos los medios.

Y en ESdiario les adelantábamos que la publicación de esas fotografías en ese medio concreto de la prensa del corazón iba a haber consecuencias. Ahora sabemos que, según explican a este medio fuentes próximas a La Zarzuela, en qué consisten esas ‘represalias’…

Según las mismas fuentes, el Rey Emérito tiene previsto regresar a España el próximo mes de marzo. Lo hará para participar de nuevo en el campo de regatas de la ría de Pontevedra, en Sanxenxo, donde a mediados de ese mes próximo participará en la categoría de 6 metros. En esta visita las condiciones las marcará la Casa Real: nada de fotos, desde luego que especialmente las exclusivas, nada de declaraciones, nada de salidas en público (por lo que pasará unos días recluido en casa de su amigo Pedro Campos) y mínima exposición pública.

Secretismo

Este hermetismo ha afectado incluso al Real Club Náutico de Sanxenxo (organizador de las regatas) que, tal y como ha comprobado ESdiario, ha eliminado de su página web pública su calendario de regatas para no dar pistas sobre las visitas de Juan Carlos I.

De hecho, si por Zarzuela fuese Don Juan Carlos ni siquiera participaría en las pruebas.

La web del Club Náutico borra el calendario de regatas.

Aunque estas condiciones no han sentado nada bien en el círculo más íntimo del monarca Emérito y podría avecinarse un nuevo lío en las relaciones entre él, las Infantas Elena y Cristina y su hijo (además de la Reina Letizia), lo cierto es que las mismas fuentes señalan a ESdiario que el ex Jefe del Estado ha aceptado las condiciones “porque lo último que quiere ahora es perjudicar al Rey Felipe VI”.