Fotos prohibidas del Emérito incendian Casa Real: veto de por vida en Zarzuela

Nadie esperaba que trascendiesen unas fotografías. La sorpresa en Palacio ha sido mayúscula, casi tan grande como el disgusto que ha provocado a los Reyes y las futuras consecuencias.

Este pasado 10 de enero miércoles la revista ¡Hola! publicaba las fotografías, un total de 9, más impactantes de los últimos años. La revista del ‘saludo’, tal y como les hemos contado en ESdiario, llevaba a portada el 86 cumpleaños del Rey Juan Carlos, una fiesta que el Emérito celebraba en su residencia en Abu Dabi.

La exclusiva de la mencionada revista era inesperada y en La Zarzuela, tal y como han confirmado a ESdiario fuentes próximas a Palacio, no daban crédito al recibir la publicación.

Tal y como informan las mismas fuentes, con la revista encima de la mesa la Casa de Su Majestad el Rey reunía un ‘gabinete de crisis’ para analizar la repercusión de esas fotografías y, sobre todo, tratar de comprender por qué el Rey Emérito había autorizado su filtración.

Por en la Casa Real saben que Don Juan Carlos es el responsable de que vieran la luz esas fotografías. En ellas se ve al Emérito acompañado por sus hijas, las Infantas Elena y Cristina, sus nietos Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, Pablo o Irene Urdangarín, con algunos de los invitados que eran del círculo de sus amigos más íntimos. Además, se le fotografiaba cortando con un sable una imponente tarta de fondant con su Escudo Real.

La exclusiva ha sentado mal por varios motivos. En primer lugar porque en Palacio no se tenía información sobre que ese hecho se iba a producir. Además, en la Casa Real no entienden que se hayan cedido esas fotos en exclusiva (algunos señalan que ha sido un regalo de Juan Carlos I a la revista) a ¡Hola! y le afean que no se haya distribuido por igual a todos los medios.

Don Juan Carlos: Las consecuencias

Del mismo modo, y es algo que califican como “grave”, consideran que el padre del Rey Felipe ha faltado a su palabra: llevar una vida de absoluta discreción y alejada de los focos mediáticos. De hecho, creen que este cumpleaños ha sido “ostentoso” y con la distribución de las fotos se ha roto el pacto de la no sobreexposición.

Además del enfado de los Reyes Felipe y Letizia, la resaca del cumpleaños en Abu Dabi va a tener consecuencias. Precisamente en el reportaje de ¡Hola! se cuenta que el Rey Emérito tenía ya luz verde para poder hospedarse en el Palacio de La Zarzuela siempre que lo desease, pero la realidad es que esas fotografías, esa exclusiva, lo han cambiado todo.

Don Juan Carlos vuelve a estar vetado en Zarzuela y si regresa a España, que lo puede hacer siempre que quiera, no podrá hospedarse en su casa. Así lo aseguran las fuentes citadas a ESdiario que añaden, además, que este veto es 'de por vida'.