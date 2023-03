Anabel Pantoja y Yulen Pereira por fin dan sus versiones sobre la ruptura

Los protagonistas de las crónicas de los últimos días han su versión de los hechos, confirmando que no están juntos, pero que se siguen teniendo cariño y respeto.

La noticia de la ruptura de Anabel y Yulen fue toda una sorpresa, ya que la pareja siempre había defendido ante los rumores la fortaleza de su amor, por lo que muchos desean conocer los motivos que han llevado a que se rompa definitivamente su relación, quién dio el paso y qué es lo que ha pasado durante los últimos meses.

Amor Romeira confirma que Yulen Pereira ha puesto fin a su relación con Anabel Pantoja. pic.twitter.com/4E4hXeCnaT — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) March 5, 2023

Anabel Pantoja decidió contarlo en el programa 'Fiesta': "He decidido no participar en nada, yo no estoy ya en eso, hace días que vivo el presente y no voy a guiarme por lo que digan y comenten”..

“Repito: Yulen y yo nos queremos, nos respetamos, y seguirá siendo así. Ahora seguimos por dos caminos diferentes pero unidos. No creo que sea tan difícil de entender, que haya que buscar burlas, terceras personas o planes planificados, la vida es así y hay que asumirla como viene. Espero que con esto entiendas que quiero mantenerme al margen, y que quiero bailar, reír y disfrutar de la música porque la vida solo es una", ha sentenciado.

Yulen Pereira traiciona a Anabel Pantoja contando "cosas desgradables" #FiestaT5 https://t.co/8lW0JPMDj4 — Fiesta (@fiestatelecinco) March 11, 2023

Durante este tiempo se ha especulado con que Yulenle fue infiel a Anabel Pantoja, que llevaba meses queriendo dejarla… Él mismo ya dijo que había muchas mentiras, pero su tío, hermano de Arelys, ha dado más información en ‘Sálvame’: “Esta semana he escuchado de todo. Ha habido conjeturas de todo tipo, de todas las formas, de todos los colores… He escuchado de todo. Al que más afectado he visto ha sido a Yulen porque se han dicho muchas mentiras sobre la actitud que ha tenido Yulen”.

De esta forma ha confirmado lo que el propio Yulen aseguró en 'El programa de Ana Rosa'. "¡Dejad de inventaros las cosas, por favor!", contestaba ante su posible infidelidad.

Sin embargo, algo ocurrió que para Anabel fue sorprendente pues, tal y como ha confesado a María Patiño en 'Sálvame', la sobrina de Isabel Pantoja no se esperaba que el esgrimista fuera a cortar la relación: “Se encuentra que, a pesar de que tenían un viaje para irse juntos, él le dice que no quiere seguir con ella (…) Ella alucinó”. La conversación tuvo lugar justo después de que Anabel volviera de la gira americana con su tía, tras lo cual se iban a ir a París al día siguiente. "Podrías habérmelo dicho antes de la gira y yo me habría hartado de...", bromeaba Anabel.

No obstante, la propia Anabel le reconocía a Patiño que llevaban tiempo “con muchos tira y afloja” en la relación. “Dice que, efectivamente, si no estaba tan eufórica es porque la relación estaba haciendo aguas”.