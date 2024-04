Julián Contreras levanta ampollas en la tele por lo que hace con su propio perro

El hijo pequeño de Carmina Ordoñez se ha convertido en asiduo de los titulares y noticias más polémicas y controvertidas y ahora ha desatado la indignación entre los amantes de las mascotas.

Lo de Julián Contreras Jr. se está convirtiendo en una serie de catastróficas desdichas vitales, que cada vez que aparece en titulares es para protagonizar alguna otra noticia dramática. No parece tener suerte en la vida el hermano menor de Fran y Cayetano Rivera y suele aparecer en los medios del corazón de vez en cuando por su diferentes problemas económicos o de salud.

En el penúltimo capítulo de este culebrón que parece infinito el programa de Telecinco Así es la Vida localizaba en exclusiva a Julián Contreras y, además, conseguía hablar con él cerca de su nueva residencia en Córdoba.

El hijo pequeño de Carmina Ordoñez desvelaba que estaba buscando un nuevo hogar para su perro, Rocky, algo que llamaba mucho la atención a los colaboradores del magacín que presentan César Muñoz y Sandra Barneda.

"Es una tristeza enorme, pero sí, si alguien está interesado…", aseguraba Julián apenado. Una pena que no logró empatizar con los amantes de los animales y las mascotas en el plató de Mediaset. De hecho, Barneda se mostró muy crítica: "Yo me he quedado fatal, pero ¿Por qué quiere dar en adopción a Rocky? A mí la verdad me ha entristecido mucho esto, porque hay que proteger al perro ¡Pobre perro! ¿Es qué acaso puede hablar el perro? Me parece muy fuerte que diga que quiere dar en adopción al perro".

Alejandra Rubio se suma a Sandra Barneda en sus críticas a Julián Contreras

Algunos colaboradores como Antonio Montero intentaban justificar esta decisión asegurando que lo mismo la propietaria de la nueva casa no acepta mascotas, algo que terminó por encender los ánimos de Alejandra Rubio: "¿Perdona? escúchame, pues te vas a otro sitio, te buscas otra casa, porque un perro… es como un hijo", clamó indignada la hija de Terelu Campos, que tampoco entiende la actitud de Julián Contreras.

Ni ella, ni los espectadores, por lo visto porque este miércoles Así es la Vida perdió bastante capacidad de seducción entre la audiencia y bajó hasta el 9.5% de cuota de pantalla y 855.000 espectadores, sus cifras más bajas desde la semana pasada.